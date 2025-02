Kim Kardashian mostró el daño que la causó el pequeño corsé que uso en la Met Gala 2024

Las Kardashian son una de las familias más famosas del mundo, conocidas por su reality show “Keeping Up with the Kardashians” y por su influencia en la moda, los medios de comunicación y las redes sociales. Originarias de Los Ángeles, California, las hermanas Kardashian y Jenner (Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie) han construido un imperio empresarial basado en sus marcas personales.

PUBLICIDAD

En parte el reconocimiento específicamente de Kim, no solo se dio por el reality junto a su familia, sino por la filtración de un video sexual casero con su entonces novio, el rapero Ray J. Este escándalo, lejos de hundirla, la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las celebridades más reconocidas y seguidas del mundo. Además de que estuvo casada con Kanye West, quien es el padre de sus hijos.

Kim Kardashian junto a sus hermanas son bastante influyentes en el mundo de la moda, uno de los momentos imperdibles para el clan, es la famosa Met Gala. Esta ceremonia es un evento benéfico anual para el Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute en Nueva York, el cual se conoce por sus extravagantes y a menudo controvertidos looks, con celebridades, diseñadores y figuras de la industria luciendo creaciones únicas y de alta costura que interpretan la temática de la exposición.

El diminuto corsé que uso Kim Kardashian en la Met Gala 2024

El gran evento, que se suele celebrar el primer lunes del mes de mayo, tuvo como temática en el 2024, “Bellas Durmientes: El Despertar de la Moda”. Este concepto exploró la moda desde una perspectiva multisensorial, abarcando elementos de la naturaleza y la tecnología.

En el caso de Kim Kardashian, no dejo de llamar la atención con su vestido de Maison Margiela por John Galliano. El diseño consistió en un corsé metálico que realzaba su figura, combinado con una falda de transparencias adornada con cristales y un suéter gris. Su look fue complementado con un collar de diamantes y zapatos de plataforma sin tacón.

El vestido género halagos y también críticas por la extrema reducción de su cintura, pues se le podía ver en el lenguaje corporal que no estaba tan cómoda. Ahora, casi un año después, desde el icónico momento, por medio de un capítulo de “Keeping Up with the Kardashians”, la empresaria mostró el daño que le causo la pequeña pieza.

Tras de salir de la gala, Kim se dirigió a la suite de su hotel con afán de quitarse el vestido indicándole a su equipo: “Literalmente voy a vomitar. Nunca me he sentido más incómoda”, también señaló que nunca había sentido tanto dolor antes, por lo que tuvo que escabullirse del lugar.

PUBLICIDAD

Finalmente, se puede observar como el corsé le dejo unas profundas marcas, aparte de que se ve toda su cintura roja, así el productor fuera de cámara le pregunta a Kim si el dolor “valió la pena”, ella respondió: “Absolutamente, ¡sí! Así soy yo”, indicando que si se ve bien, todo vale la