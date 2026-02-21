¿Quién es la esposa de Willie Colón? Lo salvó durante grave accidente de tránsito

Willie Colón es una leyenda viviente de la salsa, apodado “El Malo del Bronx”. El trombonista y productor neoyorquino fue pieza clave del sello Fania Records, donde formó duetos históricos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades. Con éxitos inmortales como “Idilio” y “Pedro Navaja”, Colón revolucionó la música latina al mezclar sonidos urbanos con crítica social, consolidándose como uno de los artistas más influyentes y respetados en la historia del género.

¿Quién fue la esposa de Willie Colón?

La esposa de Willie Colón fue Julia Craig, su compañera de vida por más de 50 años y el pilar fundamental detrás de la carrera del “Malo del Bronx”. Julia, quien siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de los escándalos, fue quien acompañó al músico en sus momentos más críticos, incluyendo el grave accidente de tránsito que sufrieron juntos en 2021. Tras una vida dedicada a su familia y a sostener el hogar mientras Willie recorría el mundo.

¿Qué pasó con Willie Colón?

Hace pocos días se conoció que el arista se encontraba hospitalizado en Nueva York, luego de enfrentar algunos problemas de salud. Según lo mencionado Colón llegó a urgencias, al parecer, con molestias respiratorias, lo que habría ocasionado que se quedara allí para ser atendido.

Sobre las horas de la mañana de este 21 de febrero se confirmó su fallecimiento a sus 75 años de edad a partir de un comunicado compartido a través de sus redes sociales en el que se lee: “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia“.