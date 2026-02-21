Falleció Willie Colón a sus 75 años de edad tras complejos problemas de salud

Willie Colón, apodado “El Malo del Bronx”, fue una leyenda viviente de la salsa y uno de los artistas más influyentes en la historia de los ritmos latinos. Como trombonista, compositor y productor neoyorquino de raíces puertorriqueñas, fue pieza clave del sello Fania Records, donde formó duetos históricos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades, creando himnos inmortales como “El Cantante” y “Pedro Navaja”. Su estilo revolucionó el género al fusionar la salsa brava con elementos del jazz y ritmos caribeños, aportando una narrativa urbana y social que le dio voz a la experiencia latina en Nueva York.

Le puede gustar: “Yo no puedo creer”: Expresentadora de RCN aclaró la verdad tras acusaciones de que sus hijos son Therian

Se conoció que el artista se encontraba hospitalizado en Nueva York desde este viernes 20 de febrero, luego de enfrentar algunos problemas de salud. Según lo mencionado Colón llegó a urgencias, al parecer, con molestias respiratorias, lo que habría ocasionado que se quedara allí para ser atendido.

Sin embargo, con el paso de las horas su evolución no habría sido la mejor y durante las horas de la mañana de este 21 de febrero se confirmó su fallecimiento a sus 75 años de edad a partir de un comunicado compartido a través de sus redes sociales en el que se lee: “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia.

Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", fueron las respectivas declaraciones. Ante la dolorosa noticia han sido varios los mensajes de apoyo para la familia y por ende, una triste partida para la música.