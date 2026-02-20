“La más deseada de Valledupar”: Viuda de Omar Geles pidió respeto por si llega a tener un nuevo amor

La historia del vallenato se tiñó de luto aquel 21 de mayo de 2024 con el adiós de Omar Geles. Sin embargo, su inmenso legado musical no ha desaparecido; sigue presente en el corazón de sus seguidores gracias a la dedicación de su viuda, quien se encarga de honrar su memoria; mujer que recientemente le mandó un duro mensaje a quienes están al pendiente de su actual situación sentimental: ¿Está con alguien?

Maren García, quien fuera el gran amor de Omar Geles, ha volcado gran parte de su vida a las plataformas digitales desde la partida del compositor. Este aumento en su actividad le ha permitido consolidar una comunidad de más de 1,5 millones de usuarios en su cuenta de Instagram, plataforma en la que recientemente abrió su corazón para hablar de su vida actual con sus hijos y si en ella ya hay otro hombre.

Maren García y Omar Geles

En varias de sus historias, García dio a conocer que una amiga cercana le hizo una pregunta que le hizo cuestionarse varias cosas, entre ellas la perspectiva que tienen o van a tener de ella en su querida Valledupar cuando inicie un nuevo idilio.

“Eres la más apetecida de Valledupar, todos están al pendiente de quién es el nuevo dueño de tu corazón, o si vas a salir con alguien. (...) Qué tristeza encontrarse con personas que son así de imprudentes o con comentarios feos; si el día de mañana Dios me manda una persona, ¿yo no tengo derecho a ser feliz? Yo amé a mi esposo y lo respeté, así como él a mí; yo no quería esta vida y quedar así con mis tres hijos", afirmó Maren.

“No estoy pendiente de nadie, no me interesa nadie, quiero estar feliz para que mis hijos sean felices, porque la vida no está fácil. “Dedíquense a estar felices y a hacer felices a los demás”, añadió.

¿Dónde queda la tumba de Omar Geles?

Como era de esperarse para la fanaticada del creador de ‘Los Diablitos del Vallenato’, su cuerpo reposa en el cementerio Jardines de Ecce Homo de Valledupar. A pesar de la hermosa lápida que le dejaron en la que están plasmadas algunas letras de sus creaciones, este monumento no se ha escapado del vandalismo, ya que para finales de enero de 2025, desconocidos decidieron fragmentarla a martillazos, delicada situación que fue denunciada por Maren García, mujer que expresó: “Qué tristeza, la verdad, no entiendo la necesidad de dañar las cosas. Qué falta de cultura”.