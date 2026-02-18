Río, el hijo de J Balvin ya esta incursionando en la música junto a Ryan Castro

El 7 de mayo de 1985 Colombia vio nacer a una de sus estrellas más grandes de la música, se trata de J Balvin, el niño de Medellín que le apostó al género urbano y que puso al país en el radar de todo el mundo. El cantante que sigue cautivando al público colombiano, esto después de regresar con dos grandes conciertos en Medellín y Bogotá para finales del año 2025.

En cuanto a su vida personal, siempre ha sido bastante reservado pero en su regreso tras estar unos años sin lanzar música,quien se ha ganado la atención de millones de personas, es la modelo y empresaria argentina, Valentina Ferrer, su pareja.Por medio de su TikTok, ha creado toda una comunidad a la que llama como sus “Best Friends” y a quien les comparte día a día las ocurrencias de su hijo, Río.

Poco a poco se le ha ido sumando Balvin, quien ha logrado conectar de una forma más cercana con su público al mostrar su faceta como padre y esposo, pero a esta familia que ahora reside en la ciudad de Nueva York se la ha sumado un miembro. Se trata de Ryan Castro, el también artista paisa que ahora es apadrinado por Balvin, asistiendo juntos a múltiples eventos de la talla de lo Grammy anglo.

Sin duda, ambos artistas se encuentran en un gran punto de su carrera, por lo que es su más reciente publicación en redes sociales mostraron un vistazo se lo que será nueva canción junto al Dj Snake y el pequeño Río. Se trata de ‘Tonto’ que se estrenará el próximo 26 de febrero, el anuncio fue un video de los tres con el intro de la canción, el detalle que llamó la atención fue que se escucha la voz de Río presentando la canción.

¿Cómo se conoció J Balvin con Valentina Ferrer?

Durante una entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista.

Para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”, desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.

“¿Por qué la respeto tanto?, porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio” fueron las palabras del cantante. Tras varios años juntos llegó su primer hijo Río y actualmente la pareja vive en Nueva York y frecuentemente visitan sus hogares en Colombia y en Argentina.