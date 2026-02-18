La novia de Dj Exotic fue pareja del esmeraldero Jesús Hernando Sánchez

Tras el violento incidente ocurrido a finales de 2024 en una fiesta privada en Cali, la figura de DJ Exotic (Daniel Alejandro Salinas) ha transitado entre la controversia y una compleja recuperación que ha mantenido en vilo a sus seguidores. Reconocido previamente como uno de los exponentes más mediáticos de la escena electrónica y el guaracha en Colombia, su vida dio un giro drástico que lo alejó de las consolas y los lujos para centrar la atención pública en su estado de salud y los procesos judiciales que rodearon el ataque.

En este 2026, su nombre sigue resonando no solo por su herencia musical y su influencia en redes sociales, sino como un recordatorio de la vulnerabilidad que rodea al mundo del entretenimiento nocturno en el país. Por otro lado, el artista también le ha dado una nueva oportunidad al amor, esto con una mujer llamada Diana que según Rafael Poveda,fue pareja de Jesús Hernando Sánchez, un reconocido esmeraldero asesinado en abril de 2025 en el norte de Bogotá.

Aunque el dj no entró en mayor detalle, relató que se conocieron por redes sociales, que la misteriosa mujer tiene una niña de tres años y que no le era relevante su pasado, haciendo referencia a la relación de Diana con el esmeraldero. La pregunta vino a colación después de que en redes sociales le indicaran al dj que le gusta el peligro, también por el atentado al que sobrevivió.

Otro de los puntos que tocó en entrevista con ‘Más Allá del Silencio’ fue su entorno familir que estuvo relacionado por el narcotráfico, pues su padre pasó 17 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos cuando este era un niño, al igual que su madre con 9 años de prisión y su abuelo. “Mi abuelo fue narcotraficante, hizo su condena casi 25 años en los Estados Unidos”, afirmó.

¿Qué le pasó al esmeraldero Hernando Sánchez?

El 6 de abril de 2025, se confirmó el asesinato de Hernando Sánchez, heredero del legendario ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza. El hecho ocurrió en una exclusiva residencia en el norte de Bogotá, en una de las zonas más lujosas de la ciudad. La noticia conmocionó tanto al ámbito del crimen organizado como al de los comerciantes de esmeraldas, ya que Sánchez era considerado uno de los actores más poderosos en este sector.

El asesinato de Sánchez sigue un patrón similar al ocurrido en 2024, cuando Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’,fue ultimado en circunstancias casi idénticas. Ambos crímenes se cometieron en el mismo conjunto residencial en el norte de Bogotá, conocido como Bosques del Marqués. Según las investigaciones preliminares, un francotirador fue quien acabó con la vida de Sánchez, tal como sucedió con Aguilar en agosto pasado.



