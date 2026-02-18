Dj Exoctic reveló cómo era la relación que tenía con B- King, pareja de la madre de su hijo, Marcela Reyes

Daniel Alejandro Salinas es el nombre del reconocido DJ Exotic, quien ha tenido una carrera marcada por éxitos y polémicas en relación con su vida personal, además de ser un referente en la música electrónica y el género urbano en el país. Esto lo llevó a estar constantemente en presentaciones en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali y también por fuera en Madrid y Marsella, España.

El nombre del dj se hizo aún más viral después del atentado que vivió el domingo 3 de noviembre del 2024, cuando fue víctima de una balacera en el motel Rey de Corazones en Cali, donde se estaba dando una fiesta privada, recibiendo un disparo en una de sus piernas, razón por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

El reporte de salud de Salinas fue reservado, pero al parecer lo que fue noviembre y diciembre, el hombre estuvo batallando por su vida, fue tanto así que para el día 7 de noviembre del mismo año varios medios de comunicación caleños los que aseguraron que el dj ya había partido de este mundo terrenal.

El total de balas que recibió fueron 6, las cuales comprometieron su abdomen y sus piernas, por lo que al llegar al centro hospitalario fue intervenido quirúrgicamente y tuvo que ser reanimado, al estar por un gran lapso de tiempo sin signos vitales. “Reanimación por más de 25 minutos. Lo normal son 8 minutos que te tienen que reanimar, si no, para la morgue. Estuve muerto, claro, 25 minutos muerto total”, reveló Exotic.

Dj Exotic revela cómo conoció a B-King y cuál era su relación

Después de ese tormentoso suceso, Dj Exotic se muestra de una manera más reflexiva y espiritual, diciendo que sin duda esto le cambio la vida. En una reciente entrevista en el podcast ‘Más Allá del Silencio’, el caleño hizo un repaso de dicho atentado, pero también de su relación con Marcela Reyes y quien también fue pareja de la dj, B- King.

Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King fue encontrado sin vida el lunes 22 septiembre del 2025, quien estuvo desparecido desde el 16 de septiembre en México. Junto a él, también si vida, se encontraba Regio Clown, acompañados de lo que sería un mensaje amenazante de una banda criminal. Noticia que conmocionó al país y también puso en la mira a Marcela Reyes.

Durante la entrevista, le preguntaron a Exotic sobre cómo se conoció con el artista que también asumió el rol de padre para su hijo Valentino cuando él no estaba, a lo que respondió: “Tuve la oportunidad de conocerlo, un gran pelado, estuvimos en un estudio musical, estaba Lina Arroyave, B-King y otro productor, apenas lo vi me impacte porque no quería conocerlo así, pero le mostre mucho respeto y le agradecí por ser una figura paterna para mi hijo, en momentos que yo no estuve (...)”.

El caleño confiesa que el artista pensaba que de su parte le tenía cierto odio, pero que en realidad nunca fue así, al contrario lo respetaba, pero antes de eso nunca hablaron: “Era un bacan y trate de darle como esa seguridad de que yo tenía nada contra él, antes le agradecí por mi hijo y quedó todo super bien”, expresó.

Adicionalmente, dijo que el mayor impacto lo percibió de parte de su hija al ser la primera gran perdida que atravesaba.