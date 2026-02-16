Conozca las fechas del Miércoles de Ceniza y la Semana Santa del 2026

Niñas con cruces de ceniza en la frente rezan el rosario por la salud del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 5 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La Semana Santa es el periodo más significativo del cristianismo, dedicado a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y su posición en el calendario no es fija, sino que se rige estrictamente por el calendario litúrgico y los ciclos lunares. De acuerdo con las normas establecidas en el Concilio de Nicea (año 325 d. C.), la fecha se define cada año para que el Domingo de Resurrección coincida con el primer domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Puede leer: ¿Por qué no se debe viajar en Semana Santa? Esta es la creencia detrás

Esta dependencia de la astronomía explica por qué la celebración oscila siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril, funcionando como el eje central que organiza el resto del año cristiano: desde ella se calculan hacia atrás los 40 días de la Cuaresma (iniciando el Miércoles de Ceniza) y hacia adelante festividades como la Ascensión o el Pentecostés.

¿Cuándo cae el Miércoles de Ceniza este 2026?

La cuaresma esta orientada a la preparación espiritual, la reflexión y la revisión personal del creyente, en el caso de Colombia, esta fecha es bastante celebrada por lo que durante el transcuro de la jornada reúne a comunidades en parroquias y templos de diferentes regiones del país. Para este 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, dando inició a la celebración cristiana.

La cruz de ceniza impuesta en la frente de los fieles es un símbolo poderoso de mortalidad y penitencia. Estas cenizas se obtienen de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.La imposición de la ceniza, acompañada de la frase “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, sirve como un recordatorio de la naturaleza efímera de la vida y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios.

Aunque este rito carece del carácter sacramental, está abierto a cualquier persona sin importar edad, religión o nivel de participación en la vida eclesial. Es uno de los actos más concurridos dentro del calendario anual, debido a su alcance comunitario y a la participación masiva en parroquias de ciudades grandes y municipios con tradición histórica en celebraciones religiosas.

¿Cuándo inicia la Semana Santa del 2026?

El ciclo espiritual de este año en Colombia ya tiene sus fechas definidas, siguiendo el calendario oficial de las parroquias y las autoridades eclesiásticas: