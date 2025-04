¿Por qué no se debe viajar en Semana Santa? Esta es la creencia detrás

La Semana Santa para muchos los fieles creyentes es una de las épocas más especiales en las que buscan a diario la oración, reflexión y el perdón. Sin embargo, para otros termina siendo una semana de vacaciones con la que buscan salir de la rutina y disfrutar en diferentes zonas de Colombia.

Sin embargo, uno de los hechos más importantes para algunos de los creyentes tiene que ver con que no se debe salir de viaje en Semana Santa y aunque para otro resulta poco real, en redes sociales ronda un video de un hombre en el que expuso su opinión frente a este tema:

“Muchos de los que viajan en Semana Santa no regresan a sus casas, igual de los que salen de fiesta durante estas fechas, puesto que la protección divina se aparta de ellos por no respetar las fechas sagradas.

La gente ahora cree que Dios es un chiste o un mito, regularmente las personas que no respetan Semana Santa y viajan y hacen todas estas cosas, de una forma u otra lo terminan pagando o no les va bien en el viaje o se pelean en el viaje o alguna cosa pasa. No lo hagas a no ser que el viaje sea de extrema necesidad o de alguna manera sí o sí lo tienes que hacer", agregó el hombre conocido en redes sociales como Alejo Core.

Planes gratuitos en Semana Santa en Bogotá

Uno de los planes que pueden disfrutar quienes se quedan en la ciudad son Bicipicnic, donde se busca promover la vida saludable en la capital y también priorizar el uso de la bicicleta, añadiendo un poco más el hecho de que la capital se encuentra sola ante la Semana Santa.

Otro de los planes perfectos para los amantes de la música tiene que ver con el Festival Internacional de Música Clásica con la Bibliored. Este evento se llevará a cabo del 17 al 19 de abril, transformará espacios como la Biblioteca Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo y la Gabriel García Márquez - El Tunal.