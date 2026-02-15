Pipe Bueno está recibiendo “ofertas serias” para vender lujosa camioneta en Bogotá

El caleño Pipe Bueno es uno de los artistas más reconocidos del género popular en Colombia, país que conquistó desde sus 16 años al poner a cantar a millones de personas su canción ‘Recostada en la cama’. El éxito y el reconocimiento lo tienen radicado hoy por hoy en México, tierra de la que se devolvió para hacer una venta millonaria que lo llevará a desprenderse de uno de sus lujos más costosos.

Para nadie es un secreto que ‘Pipecito’ es uno de los mejor pagados de su segmento, algo que le ha permitido acumular un gran capital junto a las empresas que tiene con su prometida Luisa Fernanda W, como lo es el restaurante que tienen a las afueras de Bogotá, que lleva por nombre ‘Rancho MX’.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢 >>> Luisa Fernanda W no se quedó callada ante seguidor que le recordó a Legarda tras expresar su amor a Pipe Bueno

Pipe Bueno en el Show de las Estrellas a sus 16 años (@pipebueno)

La ‘platica’ que se ha ganado a punta de ‘camello honesto’ lo llevó en 2017 a comprarse un ‘tote’ de carro, mismo que decidió vender recientemente mediante una publicación en Instagram que está dando de qué hablar. Se trata de una camioneta Mercedes-Benz Clase G500, color blanco, que tiene 42.000 de kilometraje, misma que solo usaba para salir con su familia.

Esta máquina con un motor V8 está totalmente original y tiene, entre otros ‘gallitos’ sonido Premium Harman Kardon, asientos eléctricos y con calefacción, y techo corredizo.

“Soy el único dueño de este carro que, a diferencia de la mayoría, no pierde valor con el tiempo; por el contrario, lo sostiene muy bien. Este carro no se consigue en Colombia. (...) Cuando salió al mercado, me costó alrededor de $580 millones de pesos, y hoy la estoy vendiendo en $530 millones, pero estoy dispuesto a escuchar ofertas serias. (...) Tiene todo al día, para aquel que quiera una camioneta exclusiva y elegante”, fue la promoción que hizo el cantante en un reciente video publicado en su cuenta de Instagram.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W llegaron a un acuerdo sobre las borracheras del cantante.

El ritmo de vida entre conciertos y canciones de despecho ha hecho que ‘Pipecito’ consuma algunos tragos durante y después de sus shows. Aunque al comienzo esto generó diferencias en la pareja, finalmente lograron establecer un acuerdo.

Luisa explicó que afronta la situación con calma, ya que comprende que forma parte del trabajo de su pareja y confía en él. Reconoció que hay aspectos que no le gustan del todo, pero aseguró que sabe quién es Pipe y cómo se comporta con ella. Aclaró que no busca controlarlo, sino acompañarlo, y que mientras todo se maneje con respeto, no tiene inconveniente. Para ella, la base está en la comunicación y en tener claro qué cosas aportan a la relación y cuáles no.