“Un gran jefe”: Empleados del arroz empresario asesinado en Bogotá le hicieron emotivo homenaje

En horas de la tarde del miércoles 11 de febrero ocurrió un ataque sicarial en el norte de Bogotá que dejó como víctimas mortales al reconocido empresario arrocero, Gustavo Aponte, y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Tras esta dura situación, los empleados de las empresas de Aponte le mandaron varios mensajes en los que elogiaron lo buen jefe y persona que era.

Hacia las 4:00 p. m. se registró este hecho delictivo en un reconocido gimnasio situado en la carrera Séptima con calle 85. Hasta allí llegaron los sicarios en motocicleta y vestidos con traje formal, con el ataque fríamente calculado, apenas dos minutos antes de perpetrarlo.

El empresario, propietario de las compañías Arroz Sonora y Flexo Spring, junto con su escolta, fue trasladado a la Clínica del Country, pero ambos ingresaron sin signos vitales tras recibir varios impactos de bala. Se conoció además que el hombre encargado de su seguridad era un exuniformado de la Policía Nacional retirado desde 2021.

La triste despedida al empresario Gustavo Aponte

Justamente una de las compañías de Aponte, Arroz Sonora, le realizó un homenaje por medio de las redes sociales en el que enaltecieron su labor empresarial y la cercanía que tenía con todos y cada uno de sus colaboradores; post en el que expresaron:

“Hoy honramos la vida y el legado de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Un hombre que entendió que el verdadero progreso se construye apoyando a quienes más lo necesitan. Su compromiso con el bienestar de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad deja una huella imborrable. (...) El campo y la familia Sonora te recordaremos siempre así: cercano, comprometido y sembrando oportunidades“, se lee en la conmovedora misiva que fue comentada por varios de sus empleados.

“Gracias jefe por todo, gracias por tu apoyo, extrañaré las conversaciones de las próximas competencias, gracias por mostrarme que detrás de un gran empresario estaba un gran esposo y padre“, ”Colombia duele mucho esta cruel situación que estamos atravesando", “Mucha fortaleza”. Descansan en la paz del señor. Un abrazo del alma a los familiares y muchas oraciones en estos momentos tan difíciles“, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué dijeron los testigos del tiroteo al empresario de arroz en Bogotá?

Mientras se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes, varias cámaras de seguridad han permitido recolectar material probatorio para dar con la captura de los sicarios, dentro de lo que se destaca que se movilizaban en una motocicleta de la marca TVS, más exactamente una Apache 200.

Adicionalmente, varios testigos han dado a conocer sus versiones a las autoridades y medios de comunicación. Muestra de esto fue el relato que se dio a conocer en la emisora Blu Radio, en la que un individuo relató los momentos de angustia que vivió al periodista Julián Ríos.

“Todo fue muy feo, escupían mucha sangre por la boca, les salía por la nariz y por la cabeza. Les dispararon solo una vez, fue un solo ‘guamazo’. Ellos se escaparon en moto”, expresó el testigo.