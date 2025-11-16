La Liendra asegura haber vivido un episodio “paranormal” durante grabaciones en Armero y desata debate en redes

El influencer colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, sorprendió a sus más de seis millones de seguidores al relatar una experiencia que, según él, tuvo tintes paranormales durante una reciente visita al municipio de Armero, Tolima. El creador de contenido se encuentra grabando un nuevo documental inspirado en sugerencias de su audiencia y decidió incluir este destino marcado por la tragedia.

Según contó en sus historias de Instagram, el hecho ocurrió la noche posterior a una intensa jornada de grabaciones. La Liendra relató que, mientras descansaba en el hotel, fue víctima de una pesadilla tan fuerte que terminó despertando en una posición inexplicable.

“Pasó algo muy raro, muy raro. De la nada grité, yo estaba acostado y aparecí allá. No sé qué pasó, tuve una pesadilla muy fuerte y cuando me levanté estaba sentado en el suelo”, afirmó el influencer, visiblemente sorprendido por lo vivido. Su compañero de trabajo, con quien compartía la habitación, habría quedado en shock al verlo reaccionar de esa manera.

El creador de contenido relacionó lo sucedido con la carga emocional del lugar. “La energía que absorbimos hoy en Armero fue muy fuerte, sentimos como mucha adrenalina”, expresó, asegurando que tanto él como su equipo percibieron sensaciones difíciles de describir durante la visita.

Aunque no quiso revelar detalles sobre el contenido de la pesadilla, dijo que experimentó una mezcla de adrenalina, angustia y emociones que lo dejaron inquieto el resto de la noche. Tras compartir la historia, sus seguidores reaccionaron rápidamente, dividiéndose entre quienes creyeron en la experiencia y quienes la tildaron de exageración.

Entre los comentarios se leían mensajes como: “Cuando vaya a lugares así cúbrete con la sangre de Cristo”, “Ay sí ya, cansón”, “Canalizó el sufrimiento de las víctimas, ellos no han descansado”, mientras otros simplemente le aconsejaron “volverse a dormir”.

Este episodio ocurre justo cuando Colombia conmemora los 40 años de la tragedia de Armero. El 13 de noviembre de 1985, una avalancha proveniente del volcán Nevado del Ruiz arrasó con la población, dejando más de 23.000 muertos en una de las tragedias naturales más devastadoras de la historia del país.

La Liendra, quien continúa grabando su documental, aseguró que seguirá explorando historias y relatos del lugar. Mientras tanto, el debate en redes continúa: ¿vivió realmente un episodio paranormal o solo fue una mezcla de tensión y sugestión? La conversación está servida.