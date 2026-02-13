Así posó Isabella Ladera para hacer público su embarazo, después de meses de rumores

Isabella Ladera es una influyente creadora de contenido y modelo venezolana que ha logrado capturar la atención de millones en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Se destaca por su carisma natural y un estilo que combina la moda, el lifestyle y la música, pero en parte su popularidad aumento después de su romance con el cantante Barranquillero Beéle.

En parte, la relación de ambas figuras tuvo tanta relevancia porque surgió de una infidelidad mutua hacia sus parejas, en el caso del artista a Camila Rodriguez conocida como Cara, e Isabella al padre de su hija, Isander Pérez. Esto culminó tras su ruptura, pero también la filtración de un video íntimo protagoniza por Isabella y Beéle que se difundió por todo el mundo.

Ante lo sucedido, Isabella Ladera compartió un post explicando que solo “dos personas” tenían este video y que fue publicado sin su consentimiento, lo que en su momento consideró: “una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Agregando que recibióo burlas, odios y juicios mientras que el verdadero responsable permanecía en silencio: “No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó y yo sigo aquí, de pie con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas la mujeres que han sido víctimas de un narcisista.”

También indicó que estaba tomando las debidas acciones legales y que se encontraba recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes, esto a pesar de que el video aún se encuentra en internet: “Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales y seguiré cumpliéndolos”, expresó.

Isabella Ladera confirmó los rumores de su embarazo al lado de su actual pareja

Después de meses de exposición por lo ocurrido con el cantante, Isabella decidió darle la oportunidad al amor una vez más, al lado de Hugo García, con quien ya llevan un tiempo y has mostrado una sólida relación. Sin embargo, desde meses atrás, los seguidores de la venezolana estaban especulando que estaba embarazada, esto por videos donde se le notaba un pequeña panza, y también por su rostro.

Todo esto llegó a su fin este viernes 13 de febrero con post al lado de Hugo, donde está abrazados, mientras ella sostiene una ecografía en sus manos, acompañado de: “Mitad tuya, mitad mía, nuestro.” Adicionalmente, Ladera poso en primicia para la revista Hola!, donde mostró su viente con diferentes outfit y detalles de cómo llega esta noticia a su vida y a la de familia, al respecto las redes han reaccionado felicitándola y confirmando sus rumores.

¿Quién es Hugo García, pareja de Isabella Ladera?

Hugo García es un reconocido modelo, influencer y deportista de élite peruano, quien saltó a la fama internacional tras su exitoso paso por el programa de telerrealidad ‘Esto es Guerra’ en su país natal. Además de su faceta en el entretenimiento, Hugo es un apasionado del ciclismo de montaña y los deportes de aventura, lo que le ha permitido colaborar con importantes marcas globales.