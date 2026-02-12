Kevyn Flórez hizo conmovedor llamado para la liberación de su ‘pana’ DJ Dever

El género de la champeta está con el corazón en la mano tras la desaparición de DJ Dever uno de los máximos exponentes del gremio que fue raptado junto a dos integrantes de su equipo de trabajo luego de realizar una presentación privada en el departamento del Atlántico. Tras esta delicada situación uno de sus mejores amigos y colega, Kevin Flórez, emitió un mensaje para que se dejen de hacer especulaciones sobre la vida del artista.

Inmediatamente, se dio a conocer el posible secuestro de Dever, la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay, activó los protocolos de articulación con las autoridades del Atlántico para dar con el paradero de los tres raptados: “Una vez se conoció la noticia, el secretario del Interior, Bruno Hernández, se puso en contacto con su familia y activó de inmediato la coordinación con las autoridades del Atlántico, quienes actualmente lideran las acciones del caso”, informaron en un comunicado.

Tomada de la cuenta de Instagram de Dj Dever. Foto de DJ Dever y dos miembros de su equipo siguen desaparecidos.

Adicionalmente, el equipo de trabajo de Dever, pertenecientes al colectivo Passa Passa Sound System también emitió una misiva en la que pidieron respeto y prudencia con lo sucedido y evitar cualquier tipo de especulaciones; todo esto luego que fuentes cercanas dieran a conocer algunos detalles que son materia de investigación, como uno de los últimos mensajes del artista “La fiesta es sospechosa, algo no me cuadra”.

“Lo amarraron y le quitaron la ropa”, relató una fuente cercana al caso, quien aseguró que desde ese momento no se ha vuelto a tener comunicación directa con el artista ni con los dos trabajadores que lo acompañaban.

Las palabras de Kevin Flórez tras la desaparición de DJ Dever

Justamente Flórez y varios representantes de la champeta han realizado varias campañas para pedir por su pronta liberación, compartiendo mensajes como: “Liberen a DJ Dever, la música no se encierra, el talento no se apaga. La calle siente tu ausencia, pero tu energía sigue presente. (...) La cultura respalda a los suyos. (...) Dejen al brother sano, lo más humilde y calidad de persona que es, no merece lo que le están haciendo”.