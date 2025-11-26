Exnovia de Blessd estaría en una nueva relación con futbolista, ¿De quién se trata?

‘La Suprema’ o Nicole Johanna Rivera, es el nombre de la influencer paisa, que lleva varios años en el mundo de las redes sociales, contando con más de un millón de seguidores en sus cuentas de TikTok e Instagram. El contenido de la joven es tipo “Lifestyle”, pero también en diferentes ocasiones ha sido tema de conversación por su relación con el paisa Blessd, que duró más de 5 años, entre rupturas y reconciliaciones.

La pareja solía ser bastante halagada porque Nicole venía apoyando al cantante desde sus inicios, sin que fuera famoso, incluso el artista la llegó a llamar en su momento como “La mujer del proceso” y desde ese momento empezó a ser bastante criticada cada vez que volvía con Blessd. A inicios de este año la relación llegaría su fin, para que después “El Bendito” oficializará con la influencer Manuela QM.

Entre los lapsos de tiempo de ir y venir de La Suprema y Blessd, se rumoró que la joven tuvo una relación sentimental con Richard Rios, después con Jhon Jader Durán y ahora, desde hace un tiempo, con otro joven futbolista.

¿Quién es la nueva pareja de Nicole, ‘La Suprema’?

Se trata del futbolista Brahian Palacios, el joven de 22 de años, proveniente de Medellín y quien actualmente, juega en el Al Wasl de la UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos) en calidad de cedido por el club brasileño Atlético Mineiro hasta junio de 2026.

Palacios se formó en las categorías inferiores de Atlético Nacional en Colombia, donde logró varios títulos, incluyendo la Categoría Primera A en 2022 y la Copa Colombia en 2023. Las especulaciones de un posible romance entra estas dos figuras, ser dan a partir de verlos frecuentar los mismos espacios y tener una que otra interacción, de hecho señalaban en redes que quizá estuvieron juntas en el último viaje de La Suprema.

Por estos días, Palacios estuvo celebrando su cumpleaños, por lo que compartió algunas imágenes de compartidas.