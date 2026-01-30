Falleció Catherine O’hara, recordada por ser la madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’ a los 71 años

En la tarde de este viernes 30 de enero, el medio TMZ reportó el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara a los 71 años de edad. Según su agencia CAA, O’Hara murió hoy en su casa de Los Ángeles después de una breve enfermedad, que hasta el momento no ha sido esclarecida la causa con exactitud.

Catherine O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá y se convirtió en una de las figuras más versátiles y queridas de la comedia contemporánea en Norte América. Su trayectoria comenzó en el grupo de improvisación The Second City en Toronto. Fue allí donde, junto a figuras como Eugene Levy y John Candy, sentó las bases de SCTV (Second City Television), un programa de sketches donde demostró que su talento para la imitación y la creación de personajes originales no tenía límites.

Varias generaciones crecieron sin duda, viendo el rostro de O’Hara que realizó interpretaciones icónicas para la cultura pop. Es imposible olvidar su papel como Delia Deetz en Beetlejuice (1988), donde personificó a la perfección la pretensión artística de los 80 junto a Winona Ryder.

O su rol como Kate McCallister, la angustiada pero decidida madre de Kevin en Mi pobre angelito (Home Alone) en 1990, retomando su papel en la segunda entrega en Nueva York en 1992. A los 60, la carrera de Catherine tomó un nuevo aire y quizás le dio su consagración definitiva ante las nuevas audiencias, esto al interpretar el personaje de Moira Rose en la aclamada serie Schitt’s Creek, desde el 2015 hasta el 2020.

Su interpretación de una antigua estrella de telenovelas con un acento inclasificable y un vestuario digno de la alta costura parisina le valió un premio Emmy y el reconocimiento mundial.

Además de su trabajo en pantalla, Catherine era colaboradora habitual en los falsos documentales de Christopher Guest, como Best in Show y A Mighty Wind, donde solía hacer pareja con Eugene Levy.