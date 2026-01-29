Influencer paisa genera polémica por promover supuestos empleos en Rusia para mujeres, lo vinculan con trata de personas

Por estos días en redes sociales ha generado preocupación uno de los videos compartidos por el influencer paisa La Juanma, presuntamente menor de edad, en el que promocionaba a Start Program. Dicho programa ofrece a mujeres jóvenes viajar a Rusia con la promesa de recibir un sueldo elevado con la opción de elegir trabajar en diferentes sectores.

Al respecto, @kaidmd realizó un video alertando que dicha campaña no era tan bonita como la pintaban, “con todo pago para mujeres entre 18 a 22″, sino que el verdadero nombre de la entidad sería: “Alabuga Start ni siquiera es una empresa privada, sino que es una entidad que trabaja con el gobierno ruso y en realidad no van a hacer ninguna de esas funciones, sino que las van a poner a trabajar en el armamento y en los drones de Rusia”.

Según algunas estimaciones del medio BBC, más de 1.000 mujeres han sido reclutadas de toda África para trabajar en las fábricas de armas de Alabuga. En agosto del 2025, el gobierno sudafricano inició una investigación y advirtió a sus ciudadanos que no se inscribieran.

Mientras que @kaidmd recalcó que esto ya había sucedido en noticias de otros países. “A los influencers les pagaban entre 1.000 y 8.000 USD para promocionar este programa y se llevaban a las muchachas. Y las muchachas nunca volvían a aparecer”.

El programa busca específicamente mujeres de entre 18 y 22 años. Esto se debe a que, tras el inicio de la guerra, Rusia enfrenta una escasez masiva de mano de obra masculina. Por lo que estarían buscando reclutar en países como Colombia, Argentina, Brasil y varios países de África, que en realidad terminarían ensamblando drones en turnos extenuantes.

En casos pasados, ex-participantes de Gran Hermano en Argentina y el joven influencer colombiano han sido contratados para la promoción del programa. Tras la exposición en redes de lo que esta detrás de Star Programa, la Juanma bajo su video y en otro dio algunas declaraciones, diciendo que él había revisado un pdf que le habían enviado y que era real.