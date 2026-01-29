Camino hacia la sostenibilidad: Festival Cordillera 2025 obtiene certificación de sostenibilidad de A Greener Future

El Festival Cordillera 2025 celebra un nuevo hito en su camino hacia la sostenibilidad: la obtención del certificado de sostenibilidad de A Greener Future (AGF) en la categoría “Improvers”, un reconocimiento internacional que valida los esfuerzos reales y medibles del festival por reducir su impacto ambiental.

Esta certificación se otorga tras un riguroso proceso de auditoría que evalúa el evento antes, durante y después de su realización. El proceso incluyó la entrega de un documento informativo detallado, una visita presencial de AGF durante los dos días del festival y una auditoría posterior al evento, garantizando así una evaluación integral y transparente de las prácticas de sostenibilidad implementadas.

A Greener Future (AGF) es una organización internacional especializada en certificar y acompañar a festivales y eventos en vivo en la reducción de su impacto ambiental. A través de sus auditorías y certificaciones, AGF busca motivar a la industria del entretenimiento a adoptar modelos más responsables, medibles y sostenibles.

Además de obtener el certificado, el Festival Cordillera 2025 ha sido nominado a los AGF International Awards en la categoría “Circular Event Award”, un reconocimiento que destaca a los eventos que demuestran una gestión ejemplar de los recursos y una visión clara de economía circular.

Este logro reafirma el compromiso del Festival Cordillera, Páramo Presenta y Páramo Impacta con la sostenibilidad y demuestra que es posible celebrar la música y la cultura mientras se construyen eventos más responsables con el planeta.