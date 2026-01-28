Marc Anthony será padre de nuevo a los 57 años de su octavo hijo; es el segundo con Nadia Ferreira

Marc Anthony es una de las figuras más respetadas en la industria musical, no solo por su inigualable talento para la salsa y la balada, sino por su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente durante décadas. Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, ha sabido llevar la esencia de sus raíces a los escenarios más grandes del mundo, convirtiéndose en el artista de salsa que más álbumes ha vendido en la historia.

Más allá de su música, Marc es conocido por su carisma arrollador y su activa vida personal, siempre bajo el foco público debido a sus matrimonios con otras grandes estrellas y su estrecho vínculo con su numerosa familia. De hecho, la noticia más reciente en cuanto al artista, en el anuncio de la llegada de su segundo hijo con la modelo, Nadia Ferreira, así lo anunciaron por medio de sus redes sociales.

Por medio de una foto del vientre de la modelo, y la manos de su hijo y el cantante, hicieron publica la llegada: “Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, fue la descripción del post.

La modelo paraguaya empezó su relación con el cantante hacia 2022, para después contraer matrimonio el 28 de enero de 2023 en una lujosa ceremonia en Miami y, desde entonces, han compartido momentos clave de su vida familiar, mostrando una unión sólida a pesar de la atención mediática.

Uno de los aspectos que llama la atención, es la notoria diferencia de edad, pues se llevan 31 años. Marc Anthony nació el 16 de septiembre de 1968 (57 años) y Nadia Ferreira nació el 10 de mayo de 1999 (26 años).

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

En cuanto a su descendencia, Marc Anthony tiene actualmente 7 hijos y uno más en camino, sumando un total de 8. Los mayores son Arianna y Alex, fruto de su relación con Debbie Rosado en los años 90, cabe resaltar, que Alex es su hijo adoptivo.

A ellos les sigue Cristian y Ryan que nacieron del matrimonio del artista con la ex Miss Universo Dayanara Torres. Una de sus relaciones amorosas más recordadas es con Jeniffer Lopez, con quien tuvo a los mellizos Emme y Max que están sobre los 17 años actualmente.

Mientras que su último y más reciente matrimonio con la modelo Nadia Ferreira, Mar tuvo a Marco Antonio Jr en el año 2023 y hoy, 28 de enero confirman la llegada de su octavo hijo.