Manaus Brasil: el hogar de la selva amazónica que sí o sí debe conocer este 2026

Foto de referencia: Una lancha a motor en el lago rodeada de hermosos árboles verdes bajo un cielo nublado. (Descargada de Freepik.es- 27 de enero 2026)

Viajar sigue siendo uno de los grandes anhelos de quienes buscan ampliar la mirada del mundo. Tras la pandemia, esa pulsión se intensificó y hoy el turismo global vive una aceleración evidente, marcada por un cambio profundo en la forma de viajar. Ya no basta con visitar un destino “bonito”: los viajeros buscan experiencias que les permitan conectar consigo mismos, con la naturaleza y con la identidad de los lugares que recorren.

Puede leer: ¿Para dónde va el mercado del turismo? Informe deja en evidencia que en 2026 las personas dejarán atrás los itinerarios predecibles

Bajo ese nuevo panorama, Booking.com reveló en su más reciente informe de tendencias cuáles son los destinos que han registrado un mayor aumento en búsquedas a nivel global de cara a 2026. Dos ciudades latinoamericanas destacan en la lista: Barranquilla, en Colombia, y Manaus, en el corazón de la Amazonía brasileña.

Con la intención de entender qué hay detrás de este creciente interés, Publimetro Colombia viajó hasta Manaus, una ciudad que no se explica únicamente desde el turismo tradicional. Llegar allí es, desde el primer momento, una experiencia sensorial: el calor espeso, el verde infinito y el imponente río Amazonas marcan el ritmo de una ciudad que parece vivir en diálogo permanente con la selva.

Manaus no se presenta como un destino de excesos, sino como un lugar ideal para la desconexión consciente. Caminar por sus calles es encontrarse con capas de historia que van desde el esplendor del auge del caucho —reflejado en joyas arquitectónicas como el Teatro Amazonas— hasta las expresiones culturales contemporáneas que conviven con las tradiciones indígenas. Arte, música y gastronomía se entrelazan con relatos de resistencia y adaptación en medio de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

Más allá de sus atractivos turísticos, Manaus ofrece algo que hoy muchos viajeros priorizan: la posibilidad de bajar el ritmo. Ya sea navegando por el río, explorando comunidades cercanas o simplemente observando el encuentro de las aguas, la ciudad invita a una pausa que se siente cada vez más necesaria en un mundo hiperconectado.

Le puede interesar: Entre sabores, tradición y paisajes: Barichara apuesta por un turismo con propósito

¿Cuáles son las paradas obligatorias en Manaus?

Para entender este destino hay que abrir todos los sentidos. Manaus no es un lugar que se explore únicamente con los ojos: se escucha en el canto constante de los animales, se percibe en la humedad del aire y se siente en la presencia imponente de sus árboles gigantes. Es un territorio que se vive desde lo sensorial, donde la naturaleza marca el ritmo y obliga al viajero a mirar —y sentir— de otra manera.

1. Musa (Museo de la Amazonía): La selva en su mayor esplendor

Este museo es un jardín botánico de 100 hectáreas ubicado en la reserva forestal Adolpho Ducke que invita a recorrer la selva a pie a través de circuitos ecológicos, donde el visitante puede encontrarse con monos, serpientes y arañas, descubrir viveros con orquídeas, bromelias y hongos, observar laboratorios con fauna viva, mariposas e insectos en libertad, y culminar la experiencia en una torre metálica de 42 metros que ofrece vistas privilegiadas de la inmensidad de la floresta y de las aves que habitan sus copas.

2. Presidente Figueiredo: la “Tierra de las Cascadas”

cambio radical de escenario. Aquí el agua marca el ritmo del recorrido. No es una exageración: hay registro de más de 150 cascadas, lo que convierte al lugar en un destino clave para quienes buscan aventura, caminatas en la selva y experiencias ligadas al agua, lejos de la señal y del ruido urbano.

Los recorridos se hacen por senderos de intensidad media que atraviesan la Amazonía en su estado más directo: árboles nativos de gran tamaño, tramos de selva cerrada, vestigios de cuevas y caminos que llevan a caídas de agua que aparecen una tras otra. El terreno exige atención, pero no preparación extrema, lo que permite explorar sin perder el disfrute del entorno.

Le puede interesar: Hacker explica qué hacen los cibercriminales con la información que roban en internet

3. El Teatro Amazonas: un homenaje a los gustos europeos en la selva brasileña



