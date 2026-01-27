2026 arrancó con fuerza: una arena colombiana entra al Top 4 de Suramérica

El entretenimiento en vivo en Colombia comienza el año con una señal clara de crecimiento y consolidación. El Coliseo MedPlus, uno de los principales escenarios de espectáculos del país, inicia 2026 posicionado en el Top 4 de arenas de Suramérica, de acuerdo con el ranking 2025 de Pollstar, una de las publicaciones más influyentes de la industria musical y de eventos a nivel mundial.

Este reconocimiento internacional llega acompañado de una agenda activa para el primer semestre del año, grandes conciertos confirmados y el respaldo de un 2025 histórico que ratificó al venue como un punto clave del circuito de conciertos y eventos de gran formato en la región.

Un 2025 récord que impulsa el presente del Coliseo MedPlus

El sólido arranque de 2026 no es fortuito. Durante 2025, el Coliseo MedPlus registró cifras contundentes que explican su ascenso en el ranking continental: más de 250.000 asistentes, 22 eventos realizados, 11 fechas completamente agotadas y una ocupación promedio entre el 82% y el 92%.

Estos resultados no solo reflejan una alta demanda del público, sino también la capacidad operativa del escenario para albergar espectáculos de gran escala, consolidándose como uno de los venues más importantes para conciertos en Bogotá y Colombia.

Grandes conciertos confirmados para el primer semestre de 2026

Con ese respaldo, el venue inicia 2026 con una programación diversa que cruza géneros musicales y formatos de entretenimiento. Entre enero y mayo, el recinto recibirá a artistas y producciones de talla internacional:

Outworld x Rebels – 31 de enero

– 31 de enero RÜFÜS DU SOL – 6 de marzo

– 6 de marzo Julión Álvarez y su Norteño Banda – 17 de abril

– 17 de abril Korn – 2 de mayo

Esta combinación de electrónica, rock, música regional y espectáculos de alto impacto evidencia la versatilidad del Coliseo MedPlus como escenario para audiencias diversas. Para los primeros meses de 2026 se proyectan más de seis eventos y una asistencia superior a 65.000 personas, con nuevos anuncios que se irán sumando a lo largo del año.

Experiencia, infraestructura y operación a gran escala

Durante 2025, el Coliseo MedPlus fue escenario de eventos que marcaron hitos para la ciudad. Twenty One Pilots abrió el año con un sold out de más de 19.000 asistentes; Chayanne superó los 15.000; Funk Tribu agotó dos fechas con más de 19.000 personas; David Guetta, DJ número uno del mundo, reunió a más de 20.000 fans; Ryan Castro superó también los 20.000 asistentes con su SENDÉ Tour; y Stream Fighters convocó a más de 15.000 personas en vivo, con millones de espectadores vía streaming en Latinoamérica.

Uno de los mayores desafíos operativos ocurrió entre los eventos de David Guetta y Stream Fighters, cuando el recinto realizó un cambio total de montaje en menos de 12 horas, pasando de un show electrónico monumental a un ring de boxeo de alta complejidad. Este episodio dejó en evidencia la infraestructura, la capacidad técnica y los equipos humanos que distinguen al Coliseo MedPlus en la región.

Con una agenda que ya comenzó a tomar forma y nuevos anuncios por revelar, el Coliseo MedPlus inicia 2026 con un mensaje claro para la industria y el público: el entretenimiento en vivo en Colombia no se detiene. Por el contrario, se expande y se consolida desde uno de los escenarios más importantes de Suramérica, reafirmando a Bogotá como una plaza clave para los grandes eventos internacionales.