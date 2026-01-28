Así habría participado la madre de Greeicy Rendón en el caso de secuestro y tortura de sus trabajadores en la finca

La investigación por secuestro y tortura que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, continúa revelando detalles estremecedores sobre lo ocurrido en una finca familiar ubicada en Rionegro, Antioquia, donde dos trabajadores fueron señalados de un presunto robo y sometidos a violencias extremas. Uno de los elementos que más controversia ha generado es la presunta participación y conocimiento de Lucy Ceballos, madre de la artista, durante los hechos, según informó la revista Semana.

De acuerdo con el escrito de acusación conocido por la revista Semana, las víctimas relataron que, tras ser golpeados, amarrados y amenazados por un grupo de escoltas conocidos como los “hombres de negro”, fueron llevados hasta la cocina de la casa principal de la finca. Allí, según sus testimonios, los esperaban Luis Alberto Rendón, su esposa Lucy Ceballos y su nieto, un menor de edad, quien presenció la escena.

Según las declaraciones entregadas a la Fiscalía, fue en ese momento cuando Lucy Ceballos habría intervenido verbalmente, presionando a los trabajadores para que revelaran el paradero de una caja fuerte que supuestamente había sido robada. “Esto se va para largo”, habría dicho la madre de Greeicy Rendón, de acuerdo con el relato de una de las víctimas, en una advertencia que los investigadores consideran clave para determinar su grado de conocimiento y eventual responsabilidad.

La acusación: tortura para recuperar una millonaria pérdida

La Fiscalía sostiene que el determinador del crimen fue Luis Alberto Rendón, quien habría ordenado las torturas con el objetivo de recuperar una millonaria suma de dinero y objetos de valor que, según él, se encontraban dentro de la caja fuerte desaparecida. Los trabajadores fueron señalados directamente como responsables del hurto y, en consecuencia, sometidos a interrogatorios violentos.

“Hablaban por las buenas o por las malas”, relataron las víctimas, quienes aseguraron que los escoltas los golpearon reiteradamente antes de presentarlos ante el “patrón”. En ese encuentro, Rendón les habría advertido que, si no hablaban, la situación “se le salía de las manos”, una amenaza que fue reforzada por la presencia de su esposa.

El escrito de acusación detalla que Lucy Ceballos les dijo que, si decían la verdad, las agresiones pararían, pero que de lo contrario las torturas continuarían. “Afirma también el entrevistado que la esposa de Alberto le decía que dijera lo que supiera (…) que si no, eso se iba para largo”, señala el documento judicial.

Un menor presente y nuevas sesiones de tortura

Tras ese primer encuentro, y al no obtener la información que buscaban, los escoltas trasladaron nuevamente a los trabajadores a otros espacios de la finca, donde las torturas se intensificaron. Según la Fiscalía, los hombres fueron llevados al gimnasio y otros puntos del predio, donde fueron amarrados, golpeados y sometidos a métodos de asfixia.

Uno de los relatos más crudos describe cómo a una de las víctimas le introdujeron una manguera por la boca y la nariz, llenándolo de agua hasta casi ahogarlo. “Se sentía ahogado”, narró el trabajador, mientras los agresores insistían en que confesara.

Lo que más ha generado indignación es que, de acuerdo con las víctimas, los gritos se escuchaban en toda la propiedad, lo que habría alertado incluso a los vigilantes del conjunto residencial, quienes finalmente llamaron a la Policía. Minutos después, los escoltas fueron capturados en flagrancia.

La omisión que cuestionan las víctimas

A pesar de los testimonios, la Fiscalía no ha vinculado formalmente a Lucy Ceballos al proceso penal. Esta decisión ha sido duramente cuestionada por las víctimas, quienes aseguran que la madre de Greeicy Rendón sabía lo que estaba ocurriendo y estuvo presente mientras se cometían los delitos.

“¿Cómo no iba a escuchar los gritos si estaba en la misma casa?”, se preguntan fuentes cercanas a la investigación. Para los trabajadores, su presencia y sus palabras constituyen una forma de participación por omisión o complicidad, aspecto que será llevado ante los jueces en las próximas audiencias.

Situación judicial y lo que viene

Luis Alberto Rendón fue imputado por los delitos de secuestro simple y tortura agravada, en calidad de coautor y presunto determinador. Aunque negó su responsabilidad, las pruebas recopiladas por la Fiscalía son calificadas como contundentes.

La defensa del acusado presentó una recusación contra el juez, lo que impidió por ahora la formalización de la acusación. Argumentan que el funcionario judicial ya conocía el proceso contra los escoltas y que su criterio podría estar “contaminado”.

Mientras tanto, los cinco escoltas, conocidos como los “hombres de negro”, están a la espera del sentido del fallo, que se conocerá el próximo 6 de febrero, por los delitos de tortura, secuestro y porte ilegal de armas.

El caso, que involucra indirectamente a una de las cantantes más reconocidas del país, sigue generando conmoción nacional. Aunque Greeicy Rendón no está vinculada judicialmente, el expediente deja al descubierto un entramado de violencia, poder y silencios que aún está lejos de cerrarse.