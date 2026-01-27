Falleció Alexis Ortega, voz de doblaje de Spider Man de Tom Holland y otros conocidos personajes

La industria del doblaje en México y Latinoamerica se viste de luto tras la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje y entretenimiento, a los 38 años de edad. Los hechos se dieron el 24 se enero, y el comunicado vino por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) a través de sus redes sociales, generando un profundo impacto entre colegas del gremio y seguidores de su trabajo.

Su personaje más conocido era el Spider-Man de Tom Holland del Universo Cinematográfico de Marvel, desde la cinta Capitán América: Civil War y extendiéndose a producciones como “Spider-Man: Homecoming” y “Avengers: Infinity War”. Ortega se consolidó como la voz emblemática del superhéroe para el público hispanoamericano.

Mientras que su debut en el doblaje se dio hacia el 2014 al participar en series como “CSI: En la escena del crimen” y “Revenge”, los cuales le abrieron paso para proyectos mucho más grandes. La animación también fue un ámbito de interés para Ortega, participando en producciones como Big Hero 6, Cars 3, Buscando a Dory y Star Wars: Rogue One.

Netflix fue otra plataforma que confió en el talento de Ortega, por lo que hizo parte de populares series como Luis Miguel y La Casa de las Flores, mientras que en los últimos años fortaleció su vínculo con el público a través de redes sociales y proyectos digitales. Ortega era la voz de doblaje es español de canales reconocidos como MrBeast, el millonario youtuber estadounidense.

Puede leer: La famosa actriz Sydney Sweeney envuelta en polémica por colgar lencería en letrero de Hollywood, ¿será multada?

La noticia fue confirmada únicamente por fuentes ligadas al sector, a partí de esto se ha originado una ola de mensajes de condolencia y recuerdo de quienes compartieron el escenario junto a él. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte, mientras que su Instagram, la última publicación fue en noviembre del 2025, en donde lucía perfectamente en cuanto a su estado de salud, por lo que genera desconcierto su repentina muerte.

Tom Holland en “Spider-Man Brand New Day”

El actor británico Tom Holland consolidó su carrera en 2017 gracias a su primera película del universo de Marvel, interpretando al gran Peter Parker, teniendo su primera aparición antes en “Capitán América: Civil War”. Desde ese momento se convertiría el favorito de muchos y en la tercera entrega marcaría historia al aparecer al lado Tobey Maguire y Andrew Garfield en el multiverso.

Finalmente, se revela el nombre y fecha de estreno de la cuarta película, llamada: “Spider-Man Brand New Day”. Marvel Studios y Sony Pictures confirmaron que el nuevo film llegará el 31 de julio de 2026 para continuar esa historia que se estrenara después de “Avengers: Doomsday” y estarán muy conectadas. La noticia se dio durante la CinemaCon 2025 con el panel de Sony Pictures en donde el propio actor confirmó la nueva entrega:

“Es un nuevo comienzo para Peter Parker. Gracias por todo su apoyo; Brand New Day será un viaje que no hemos visto antes” expresó Holland.