La famosa actriz Sydney Sweeney envuelta en polémica por colgar lencería en letrero de Hollywood, ¿será multada?

Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las actrices más exitosas de su generación, iniciando este 2026 con el estreno de la película“La Empleada”(The Housemaid), un thriller psicológico donde comparte pantalla con Amanda Seyfried. Ahora se prepara para retomar su icónico papel de Cassie Howard en la tercera temporada de “Euphoria”, cuyo estreno está previsto para abril de este año.

Sweeney ha estado en vuelta en algunas polémicas, la más reciente la campaña de Americana Eagle de la que hizo parte, en donde la señalaron de promover los “buenos genes”. Una connotación de supremacía blanca, mientras que sectores conservadores, incluido Donald Trump, salieron en su defensa, calificándola como una “republicana registrada”, lo que aumentó la polarización política en torno a su figura.

Esta vez llamó la atención después de que el medio TMZ diera a conocer un video en el que se puede ver a la actriz y modelo escalando durante la noche el icónico cartel de Hollywood, donde posteriormente cuelga varios sujetadores y ropa interior. Este video habría sido grabado por el mismo equipo de la Sweeney, por lo que se empezó a rumor que esto le acarrearía consecuencias legales por vandalismo.

Según TMZ, este acto fue con el fin de promocionar el nuevo proyecto de la actriz, una línea de lencería, de cual contaría con el respaldo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como inversores, según fuentes citadas porUS Weekly. Aunque mucho creyeron que era vandalismo, también revelaron que la producción contaba con un permiso otorgado por FilmLA para grabar en la zona.

No obstante, este permiso no incluía escalar y menos tocar la famosa estructura del cartel, adicionalmente, el medio aseguró tener acceso a un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, que afirmó lo anterior. Adicionalmente, las imágenes no podrían ser publicadas sin la aprobación previa de la Cámara.

Finalmente, se conoció que la mayoría de los sujetadores fueron retirados al finalizar la sesión de grabación, aunque entre cuatro y cinco permanecieron en el lugar y hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades iniciarán procesos legales formales contra la actriz por su publicidad.

Los jabones con agua usada por Sydney Sweeney

Lo de los jabones fue, sin duda, su movida publicitaria más extraña y comentada hasta la fecha. En mayo de 2025, Sydney colaboró con la marca de aseo masculino Dr. Squatch para lanzar una edición limitada llamada Sydney’s Bathwater Bliss. Lo polémico no fue solo el nombre, sino que la marca aseguró que el jabón estaba infusionado con el agua real de su bañera recolectada durante el rodaje de sus comerciales.

A pesar de las críticas por ser considerado “antihigiénico” o “perverso” por algunos sectores, las 5,000 barras de jabón se agotaron casi instantáneamente y terminaron en sitios de reventa por cientos de dólares. Ante las críticas, ella se defendió con un toque de ironía, donde lo describió como “divertido” y “genial”.

Para así explicar que fue su propia idea, después de que sus fans la inundaran con comentarios pidiéndole el agua de su baño tras un comercial previo, decidió “capitalizar” el meme en lugar de ignorarlo, convirtiéndolo en un producto real con olor a pino y musgo.