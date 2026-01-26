Lorena Meritano recordó la dura enfermedad que superó con foto al lado de Ernesto Calzadilla

Lorena Meritano es una reconocida actriz y modelo argentina que ha conquistado al público latinoamericano y sobre todo en la televisión colombiana, al participar en famosas producciones del Canal RCN y Caracol como ‘Chepe Fortuna’ y ‘Amas de Casa Desesperadas’, Meritano ha destacado por sus papeles como villana.

Además de su exitosa carrera en las pantallas, Lorena es admirada por su valentía al enfrentar públicamente su lucha contra el cáncer de mama, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas personas. Fue el año 2021, en el que la actriz se enfrentó a esta enfermedad y de la cual fue registrando cada avance.

Durante este proceso la actriz se sometió a varias sesiones de quimioterapias y tuvo que realizarse la explantación de sus dos senos para erradicar por completo la compleja enfermedad.En julio del 2024, Lorena celebró que erradicó por completo el cáncer tras una larga década de lucha por vivir sanamente.

En memoria de la gran batalla que llevó la actriz, publicó en sus redes sociales una foto donde no tenía cabello y en ella estaba acompañada de dos mujeres y de su expareja, Ernesto Calzadilla. En este post realizó toda una reflexión sobre lo vivido: “Quisiera que esto no hubiera pasado, pero lo que pasó pasó y, gracias a Dios, ya pasó y siguieron pasando tantas cosas después de esa foto y ese verano que me llevaron a Concordia, a la casa donde , desde los seis años viví y crecí”, indicó en primer momento.

“Hoy, solamente la comparto para recordarte y recordarme que sí pudimos transitar esos momentos y superarlos hay manera de que también lo puedas hacer vos y, para mí, agradecer … Agradecer tanto. A quienes me sostuvieron y cuidaron.A la familia, los amigos, los profesionales de la salud, a Ernesto, Fidel, que ya existía y el amor.Elegí vivir y Dios me lo permitió“, añadió, mencionando a su expareja.

¿Qué pasó entre Ernesto Calzadilla y Lorena Meritano?

La relación entre ambas figuras fue una de las más admiradas y, posteriormente, una de las más polémicas en el mundo del espectáculo latinoamericano. Durante años, formaron una pareja sólida que se convirtió en un símbolo de apoyo incondicional; Ernesto se mantuvo a su lado como su principal pilar emocional durante los momentos más críticos del tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, la historia dio un giro mediático en 2016, cuando la actriz reveló a través de un video, donde se veía visiblemente afectada, que Calzadilla había decidido terminar la relación justo antes de que ella se sometiera a nuevas cirugías preventivas. Este desenlace generó un intenso debate público sobre la vulnerabilidad en las relaciones de pareja frente a la enfermedad, transformando lo que era una historia de amor idílica en un complejo capítulo de superación personal para ambos.