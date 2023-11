“Sufrí abusos de pequeña”, Lorena Meritano reveló cómo lidió con la violencia en su carrera

La actriz argentina, Lorena Meritano, se siente más colombiana que argentina gracias a la vida que lleva en este país desde que era tan solo una niña, por lo que desde que inició su carrera profesional frente a las cámaras, se ha ganado el cariño y reconocimiento de los televidentes gracias a su talento y su belleza, además de haberse convertido en un símbolo de resiliencia y fortaleza tras haber superado el cáncer de seno que la llevó incluso a terminar su matrimonio.

Meritano se ha caracterizado por hablar claro en sus redes sociales y por no tener miedo al qué dirán, por lo que en su más reciente entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, habló de su vida personal, las diferencias que tuvo con su madre, el proceso que enfrentó en su lucha contra el cáncer, el sueño que le cumplió a su papá al llevarlo en bus a México, el conflicto que tuvo con Argentina y el modelaje, el odio que recibe por parte de otras mujeres en redes sociales y los difíciles momentos que ha enfrentado en su carrera como actriz.

Es por ello que en conversación con Laura Acuña y Cristina Estupiñán, habló sobre varios tipos de abusos que vivió en el mundo de la televisión, unos sobre las extensas jornadas de trabajo y otros físicos.

“Yo sí siento que es un abuso que lo hagan a uno trabajar 23 horas”, comentó, además de dejar saber que en una producción en Colombia incluso tras tener llamado a las 7 de la mañana, le dieron pollo al almuerzo para comer con la mano. Incluso se refirió a sus grabaciones en ‘Merlina, mujer divina’, donde tras una larga jornada de grabación y almorzar al mediodía, pasadas las 11 de la noche, aún no había recibido cena, por lo que decidía pedir pizza para todos sus compañeros.

Además abrió su corazón y reveló algunos momentos que marcaron su vida y que reprimió para no hacerse daño: “Yo sufrí cosas de más pequeña, abusos que pude hablar con mi mamá ahora de grande, inclusive hablando con mi ginecóloga me termina contando ya cosas de abusos que no hemos querido hablar y contar, y hay cosas que yo las tenía bloqueadas y haciendo terapia, como que uno bloquea para no sufrir”, acotó.

También mencionó que comenzó su carrera artística como actriz a los 15 años de edad y ahora a sus 52, aún recuerda dos situaciones de violencia que experimentó en grabaciones.

“Dos veces me pasaron cosas feas, fuertes, de violencia”, comentó, dejando saber que fueron encuentros con productores que incluso la tomaron a la fuerza de su cabello, por lo que gracias a terapias, logró resolver de manera privada, “no con esas personas”, explicó.

“No es fácil... no lo resolví contándolo porque en esos momentos no se contaba, no se decía y no era tan chica tampoco, tenía más de 30 cuando me pasó”. En una de esas ocasiones donde experimentó violencia, dejó saber que se fue a camerinos, lloró y se desahogó con el maquillador, “seguro le contó al productor y a la semana me sacaron y me mandaron flores”, y en la otra, “me habían citado a casting y tiempo después fue productor mío en dos producciones que hice y me saludaba y mis colegas creían que quería mucho, pero si yo hablara...”, comentó.

Finalmente dio a conocer que uno de sus agresores ya falleció, y reveló que nunca lo habló porque no necesitó contarlo porque logró sanar con sus terapias.