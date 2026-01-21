¿Irreconocible? Ingrid Karina reapareció tras varios meses y causó sorpresa en redes

Ingrid Karina Sánchez es una exmodelo colombiana cuya historia se volvió viral a finales de 2024 tras ser hallada viviendo en situación de calle en Medellín. Su caso generó un gran impacto mediático debido al contraste entre su pasado profesional y su proceso las drogas.

Le puede gustar: Cony Camelo, de ‘MasterChef’, mostró su inconformismo con Álvaro Uribe, “tremendo estratega”

Si bien, Karina ingresó a rehabilitación se conoció que semanas más tarde abandonó el recinto, situación que preocupó aún más, pues fue vista en otros lugares al parecer, luego de haber caído nuevamente en las drogas.

Aunque durante los últimos meses del 2025, Ingrid Karina estuvo ausente de sus redes sociales, lo cierto es que en medio del Año Nuevo volvió a aparecer dando de qué hablar entre sus seguidores y dejando en evidencia los cambios físicos por los que ha atravesado: “Happy. feliz año 2026”, fueron las declaraciones que añadió la exmodelo.

La mencionada publicación está acompañada de una imagen en la que luce un traje negro, así como también un maquillaje sencillo, pero que demarca sus ojos, donde el cambio en su rostro es evidente, dejando claro el avance que ha tenido luego de varios años inmersa en las drogas.

Ante la mencionada publicación varios de sus seguidores no ocultaron su sorpresa, mostrándose emocionados por los cambios positivos que está teniendo Ingrid Karina, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.