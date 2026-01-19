Cony Camelo, de ‘MasterChef’, mostró su inconformismo con Álvaro Uribe, “tremendo estratega”

‘MasterChef Celebrity’es un ‘reality’ del Canal RCN que durante varios años ha estado presente en las noches colombianas, donde los fuertes retos culinarios terminan siendo los principales protagonistas año tras año en medio de los diferentes grupos de celebridades quienes llegan a mostrar su talento. Durante la pasada edición fueron varios los participantes que se destacaron, entre ellos la conocida actriz Cony Camelo.

Camelo durante el reality dio de que hablar, luego de que fuera considerada como la villana del programa. A pesar de ello, la conocida actriz buscó ser lo más transparente posible, según ella situación que no ocurría con sus demás compañeros ante las cámaras.

Actualmente, la colombiana se encuentra inmersa en nuevos proyectos actorales, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga bastante activa por medio de sus redes sociales, donde precisamente busca compartir algunos detalles de su vida, pero también su postura frente a algunas situaciones.

Una de las más recientes tuvo como protagonista al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues hace algunos días María José Pizarro a través de un video en su cuenta de ‘X’ aseguró que Uribe es el líder bodeguero y promotor del hostigamiento y la violencia digital. Tales palabras fueron compartidas por Camelo en su cuenta oficial, donde señaló: “Uribe es tremendo estratega del desprestigio a la oposición. Por fin vemos como ópera la vaina”.

Ante sus declaraciones y como es costumbre fueron varias las reacciones tanto en contra como a favor de Cony, dejando claro su inconformismo frente al papel político de Álvaro Uribe Vélez.

¿Cony Camelo la villana de MasterChef 2024?

La actriz pasó por el podcast ‘La Sala de Laura Acuña’, donde por supuesto habló del paso por el reality y como lo consideraba como una de las experiencias más difíciles, a parte del hate que se llevó por apoyar la campaña política de Petro. “Yo cometí un grave error, yo nunca me había visto MasterChef, yo no soy una buena televidente. Yo pensé que era un reality de cocina, pero era un reality, los realities unas personas a las otras”, expresó Cony.

La actriz señalaba que este tipo de programas estaban muy diseñados para que “te rompas”, además de que en su temporada no había nadie de sus compañeros que cumpliera el rol de “malvado”.Para ella el problema que tuvo con Franko dio pie para que ella fuera la que ocupara este rol, a esto se le suma las ediciones de los capítulos en los que muchos de ellos ponían sus reacciones de otras situaciones, con el fin de que se malinterpretara, para que finalmente se convirtiera en la villana