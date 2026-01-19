Peso Pluma canceló su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2026, ¿cuál fue la razón?

El Festival Estéreo Picnic cumplió 15 años y lo celebró a lo grande: con un cartel que reafirma por qué este evento se ha convertido en una de las experiencias musicales y culturales más importantes de Latinoamérica. Desde su primera edición en 2010, el FEP ha pasado de ser una apuesta arriesgada en las afueras de Bogotá a consolidarse como un punto de encuentro global para los amantes de la música, la diversidad y la libertad.

Para su edición 2026, el festival promete una fiesta inolvidable con un line up que mezcla leyendas, artistas consagrados y nuevas voces que marcan el pulso de la escena actual. Durante tres días, el público vivirá una celebración que no solo exalta la música, sino también el arte, la gastronomía y la magia de compartir en comunidad.

Tyler The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, son los artistas que encabezan el listado de artistas de este evento, que volvió a su programación de tres días, y que mantiene al Simón Bolívar como el punto de encuentro de miles de creyentes. Skrillex, Peso Pluma, Young Miko, Lorde, y Doechi, son otras de las etiquetas que más resaltaban en el afiche oficial.

Sin embargo, en la mañana de este lunes 19 de enero, se dio a conocer que Peso Pluma no realizará su presentación que tenía lugar el día 21 de marzo, junto a artistas como The Killers, Young Miko y Kygo. En el comunicado oficial emitido por el festival, indican que el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de esas fechas.

“El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026. Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá.

Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante y lo lamentamos sinceramente. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente."

¿Cómo nació el Festival Estéreo Pícnic en Colombia?

El primer FEP que se llevó a cabo en Bogotá fue el 2010 y parecía un “Gomelo al parque” esas fueron las palabras de @teamup___ un medio musical de TikTok que contó la historia del famoso festival. Todo empezó cuando dos grandes empresas del entretenimiento en el país se juntaron, estas eran ‘Absent papa’ y ‘T310′ que ahora es Páramo Presenta, con el objetivo de crear algo nuevo en Bogotá.

La idea del gran festival se le atribuye al famoso Julio Correal, esto después de que Paul Tollett, cofundador de Coachella, lo invitara a Los Ángeles después de asistir al Rock al Parque en Colombia. En un principio el festival se iba a llamar “Sueño Estéreo”pero finalmente se eligió “Festival Estéreo Pícnic”. Para ese momento, el ámbito musical, sobre todo en concierto, era muy diferente en Colombia a comparación de otros países de Latinoamérica, pues se tenía un mercado pequeño.