“Le gusto a las más lindas”, Bad Gyal respondió a Greeicy, tras coquetas afirmaciones de la artista

Greeicy es una de las cantantes colombianas más queridas no solo aquí sino también a nivel internacional, su gran talento y su particular personalidad la han hecho cautivar a miles de personas. Desde hace un tiempo, viene mostrando su faceta como madre, con su pequeño hijo Kai, a quien tuvo junto a su pareja Mike Bahía.

Esta vez la caleña llamó la atención por sus afirmaciones, esto tras una entrevista con La Mega Nueva York, en donde le plantearon a la cantante la situación hipotética de que en caso de que le propusieran hacer un trio, a quién escogería. Greeicy contestó que no lo ha tenido en sus planes, pero elegiría a una mujer y después de pensarlo momento, dijo que sería con la española, Bad Gyal.

La cantante, compositora y DJ española se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la escena urbana internacional. Más allá de su música, destaca por su estética ligada a la moda urbana y su capacidad para profesionalizar el género, colaborando con artistas de talla mundial como Karol G, Rauw Alejandro y Anitta.

Al ver la publicación, Bad Gyal no dudó en responder en sus historias de Instagram, indicando: “Definitivamente me equivoqué de orientación sexual jajaja, siempre le gusto a las más lindas y los hombres no sirven (risas), Greeicy es una diosa”

¿Qué pasó con el proceso del padre de Greeicy, Luis Alberto Rendón?

El proceso legal contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, alcanzó un punto decisivo en octubre de 2025 con su captura en la ciudad de Cali. El caso, que se remonta a hechos ocurridos en mayo de 2023 en la finca de la artista en Llanogrande, Antioquia, culminó en su primera etapa judicial con la imputación de los delitos de secuestro simple y tortura.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que Rendón habría participado en la retención y agresión física de dos trabajadores de construcción, a quienes supuestamente se intentó presionar mediante tratos inhumanos para que confesaran el robo de una caja fuerte con más de 1.000 millones de pesos. Aunque el sindicado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria (casa por cárcel), beneficio otorgado debido a su avanzada edad y condiciones de salud, mientras el juicio continúa su curso para determinar su responsabilidad definitiva.