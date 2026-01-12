Estos fueron los ganadores destacados de los premios Golden Globes en su edición del 2026

Inicia el año y también las temporadas de premios, la cual arrancó el pasado 4 de enero con los Critics Choice Awards, los cuales son considerados como la antesala de los Premios Oscar. La segunda gala del año vino con Golden Globes, en su edición número 83 que se llevó a cabo este domingo 11 de enero, lugar en el que las estrellas más representativas del audiovisual estadounidense se reunieron en la gala de premios.

La noche se consolidó como una gala de contrastes donde la sátira política y el drama histórico redefinieron la carrera hacia los Oscar. La gran triunfadora de la noche fue Una batalla tras otra(One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, que no solo se llevó el premio a Mejor Película (Comedia o Musical), sino que otorgó a Anderson los galardones de Mejor Director y Mejor Guion, además del premio a Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor.

Por otro lado, la categoría de Drama fue dominada por Hamnet, la íntima adaptación de Chloé Zhao sobre la vida de Shakespeare, que dio la sorpresa al vencer a la gran favorita, Sinners, y premiar a Jessie Buckley como Mejor Actriz. Otros títulos fundamentales fueron El agente secreto, que le valió un histórico premio a Mejor Actor de Drama al brasileño Wagner Moura, y Marty Supreme, que finalmente consagró a Timothée Chalamet con su primer Globo de Oro.

Otros títulos ganadores fueron Los pecadores (Sinners), que aunque perdió en las categorías principales, se llevó el logro Cinematográfico y de taquilla, validando el éxito comercial del thriller de vampiros de Ryan Coogler. El agente secreto consolidó el cine latinoamericano en Hollywood con la victoria de Wagner Moura y el premio a Mejor Película en Lengua No Inglesa para Brasil.

Mientras que, Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters) fueron la sorpresa en animación, llevándose tanto Mejor Película Animada como Mejor Canción Original por “Golden”.

¿Cómo fueron los Golden Globes en el 2025?

En el cine, la gran ganadora fue la cinta en español “Emilia Pérez”, que se llevó cuatro galardones, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Canción Original (“El Mal”) y Mejor Película en Lengua Extranjera, consolidando la victoria latina con el Globo a Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña. En el género dramático, la épica histórica“The Brutalist”se impuso como Mejor Película de Drama, con premios para su director, Brady Corbet, y su protagonista, el resurgido Adrien Brody.