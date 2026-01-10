¿Cuándo son los premios Golden Globes 2026 y dónde puede verlos?

Inicia el año y también las temporadas de premios, la cual arrancó el pasado 4 de enero con los Critics Choice Awards, los cuales son considerados como la antesala de los Premios Oscar. A estos le siguen los Golden Globes, en su edición número 83 que se llevarán a cabo este domingo 11 de enero, lugar en el que las estrellas más representativas del audiovisual estadounidense vuelven a reunirse en una gala de premios.

La ceremonia será en el hotel The Beverly Hilton, conducida por la comediante Nikki Glasern y contará con una lista estelar de presentadores que incluye a figuras como Miley Cyrus, George Clooney y Ana de Armas. En cuanto a las favoritas, en cine la película “Una batalla tras otra”(Musical o Comedia) de Paul Thomas Anderson lidera la cosecha con 9 nominaciones, perfilándose también Paul Thomas Anderson como favorito a Mejor Dirección.

En el rubro Drama, las cintas “Valor Sentimental” y “Los Pecadores” son fuertes contendientes, mientras que en televisión, la serie “The White Lotus”(HBO) es la más nominada con 6 candidaturas. Los premios honoríficos de este año serán para la actriz Helen Mirren(Cecil B. DeMille) y Sarah Jessica Parker (Carol Burnett).

Con respecto a la pantalla chica, The Pitt, en drama (fue la ganadora del año pasado), y The Studio, en comedia ambas llevan la delantera para llevarse el Globo de Oro como los mejores seriados en sus respectivas categorías.En cuanto a serie limitada, parece poco probable que Adolescencia no se lleve la estatuilla. Competirá con Su peor pesadilla (All Her Fault),Dying for Sex, La bestia en mí, Black Mirror y The Girlfriend.

¿Dónde podrá ver los Golden Globes 2026?

La transmisión para Latinoamérica estará disponible a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, comenzando para la región andina (Colombia, Perú, Ecuador) alrededor de las8:00 p.m. (hora local).

¿Cómo fueron los Golden Globes en el 2025?

En el cine, la gran ganadora fue la cinta en español “Emilia Pérez”, que se llevó cuatro galardones, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Canción Original (“El Mal”) y Mejor Película en Lengua Extranjera, consolidando la victoria latina con el Globo a Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña. En el género dramático, la épica histórica“The Brutalist”se impuso como Mejor Película de Drama, con premios para su director, Brady Corbet, y su protagonista, el resurgido Adrien Brody.