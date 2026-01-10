Ana Isabel Pulgarín, sobreviviente del accidente de bus en Antioquia, regresó a casa tras 25 días internada

El pasado 14 de diciembre de 2025 el país se estremeció tras el lamentable accidente de bus en Remedios, Antioquia, en el que perdieron la vida 16 jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño. El siniestro, que conmocionó al país, continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras que los estudiantes heridos se recuperan tras las lesiones causadas.

Después de lo ocurrido, las redes sociales tomaron un papel significativo, en donde familiares y amigos de las víctimas expresaron su conmoción y dedicaron mensajes ante la repentina partida de los jovenes en fechas decembrinas. En el caso de Ana Sofía Pulgarín, sobreviviente del accidente, ha empezado a subir videos a su cuenta de TikTok, en donde mostró parte de su proceso de recuperación y finalmente su regreso a casa.

Fueron 25 días los que estuvo hospitalizada Ana Isabel, siendo sometida a varias cirugías, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En sus videos y en entrevistas a medios, la joven había revelado que el proceso médico había sido complejo y doloroso, debido a que le realizaron una reconstrucción en una pierna, sacaron un vidrio que tenía en la espalda y estaba cerca de la columna.

Adicionalmente, tuvieron que reconstruir una parte de su rostro y también hicieron correcciones en la parte de la cabeza, con el fin de que no le quedaran cicatrices muy pronunciadas. Así mismo, había comentado que fue auxiliada por su compañero David Rúa Vallejo, conocido como el “ángel” de la tragedia.

Por medio de un video, la joven se mostró bastante emocionada por salir del hospital, al ser dada de alta y también se pudieron conocer más detalles en una entrevista que realizó con Tele Medellín. En ella mostró las cicatrices que dejo el lamentable siniestro, mientras que su madre mostró entre lagrimas su emoción al tener a su hija de vuelta, sana y salva, pero a la vez sentía dolor por todos los niños que tuvieron que partir.

Ana Isabel estudiara medicina, aspirando ingresa a la Universidad de Antioquia. A pesar de que ha recibido en su mayoría comentarios positivos, también han llegado algunos atacándola por mostrarse feliz después de lo ocurrido, pero a la vez varias personas la han defendido, indicando que lastimosamente su vida debe continuar.

¿Qué se sabe del siniestro?

En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a una posible distracción en la conducción, que incluía la posibilidad de un microsueño del conductor o el uso del teléfono celular. Así lo indicó la general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, al señalar que el conductor “habría descuidado por un instante su ruta”.

Sin embargo, con el paso de los días, sobrevivientes del accidente y familiares de las víctimas comenzaron a relatar una versión distinta. Algunos pasajeros aseguraron que el bus presentó fallas mecánicas desde el inicio del trayecto, que cubría la ruta entre Tolú y Bello.

David Rúa, uno de los jóvenes que sobrevivió y quien alertó a otros conductores tras el accidente, afirmó que antes de salir se realizaron reparaciones improvisadas a la batería del vehículo. Además, señaló problemas con el sistema de aire acondicionado, el cual no funcionaba adecuadamente. “El aire estaba muy pesado, no se podía respirar bien y sentí que algo no estaba bien”, relató.