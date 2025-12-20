Se conoce video de los estudiantes que fallecieron en accidente de bus en Antioquia cuando apenas se dirigían al destino

En tan solo unos días se cumple una semana de la tragedia que enluta a Antioquia y a Colombia, luego que 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello murieran cuando el bus en el que regresaban de Tolú, de celebrar su graduación de bachillerato, cayera a un abismo de más de 40 metros de profundidad.

El vehículo cubría la ruta Tolú–Medellín tras la excursión organizada como celebración de su culminación académica. Una de las hipótesis principales que analizan los investigadores es un posible microsueño del conductor, identificado como Johnatan Alexander Taborda, quien también falleció en el accidente. Esta no ha sido confirmada, pero cobra relevancia por las condiciones de la vía y el contexto del viaje.

Después de lo ocurrido, las redes sociales tomaron un papel significativo, en donde familiares y amigos de las víctimas han expresado su conmoción y han dedicado mensajes ante la repentina partida de los jovenes. Este fin de semana, ha estado rondando un video que sería de cuando apenas los jovenes se dirigían hacia el destino de la excursión, en él se puede ver a los estudiantes de la parte trasera del vehículo cantando.

Los estudiantes se veían eufóricos mientras que entonaban la canción ‘Ayer y Hoy’ de la combinación Vallenata, donde resalta la voz de Jean Carlos Centeno. La cuenta de TikTok que compartió el video indico que fue minutos antes del accidente, pero en comentarios la familiar de uno de los jovenes comentó que estaban equivocados y que este era de cuando apenas se dirigían al esperado destino.

“Dato equivocado aquí apenas iban nuestros hijos a ese viaje, que falta me va hacer mi niño ahora eres un ángel que me cuida”, expresó la mujer. Otro de los comentarios afirma que de las 12 personas que aparecen en el clip, 8 murieron, “No son minutos antes, ahí estaban yendo al lugar, porque ahí se ve a uno de los estudiantes que se quedó en Coveñas y se salvó la vida”, señalan.

Padre llevó la foto de su hijo fallecido a la final del DIM y Nacional

El padre de uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, fallecidos en el trágico accidente de bus ocurrido en Remedios,Antioquia; llevó la foto de su hijo para que, simbólicamente, pudiera cumplir el sueño de asistir por primera vez a un DIM con Nacional.

El emotivo momento quedó registrado en un video grabado y difundido en redes sociales por Win Sports, donde el padre explicó que en vida nunca permitió que su hijo asistiera a un clásico por razones de seguridad, una decisión que cobró un significado aún más profundo tras los disturbios registrados al final del encuentro.