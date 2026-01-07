Claudia Bahamón reveló cómo fue descubrir que uno de sus primos era en realidad su hermano

Claudia Bahamón es una presentadora, modelo y activista originaria de Neiva, que inició en el mundo de la televisión al llegar a Noticias RCN.Tiempo después se consolidó como la carismática conductora de MasterChef Colombia y del reality del Miss Universe Colombia en su primera edición.

Más allá del entretenimiento, Bahamón ha destacado en campos muy alejados a este, recientemente en el campo ambiental y animalista, de hecho obtuvo una condecoración de parte del Congreso de la República. Además, la presentadora pasó por por La Lupa Podcast, lugar en el habló de cómo descubrió que quien siempre fue su primo era, en realidad, su hermano.

Bahamón indica que tiene un hermano de parte de papá, el cual fue concebido con una prima, y que siempre se preguntó por qué él no tuvo una relación cercana y le dio todo el amor que ella recibió. “Es un tema que a mi me conmueve mucho, yo duré muchos años diciéndole a mi papá como acércate a él, es tu hijo, ¿no?. Hoy no lo juzgo porque él tenía mucho miedo que nosotros, sus hijos de su esposa, fuéramos a rechazar esta noticia y al contrario, yo quería que se acercara a él", aseguró.

El encuentro finalmente se dio y al poco tiempo, el padre de la presentadora falleció, lo que para ella fue simbólico el poder restaurar dicha relación de padre e hijo de algún modo: “Logré ese encuentro, 20 días antes que mi papá se muriera, fue super bonito, fue una lucha que yo tuve interna, de necesito que mi papá lo reconozca de la misma manera que nos reconoció.”

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad.

Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.

El reality de operaciones estéticas que presentó Claudia Bahamón

Bahamón hizo parte del reality Cambio Extremo, un popular show colombiano que fue una adaptación local del formato estadounidense Extreme Makeover, emitido por el canal RCN. El programa, con el propósito de transformar vidas, seguía a un grupo de personas que, a través de cirugías plásticas, tratamientos odontológicos y asesoría de imagen, buscaban un cambio radical en su apariencia física.

Más allá de la estética, el show exploraba las historias personales de los participantes y cómo los complejos y las inseguridades físicas habían afectado sus vidas, buscando empoderarlos y devolverles la confianza en sí mismos. Se destacó por mostrar el proceso completo de transformación, desde las intervenciones quirúrgicas hasta el revelador resultado final, el programa fue emitido en los primeros años del 2000.