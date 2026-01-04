Pipe Bueno se pegó tremenda ‘farra’ en yate en Cartagena con jugador de la Selección Colombia

A pesar de haber tomado la decisión de dejar Colombia y buscar nuevas oportunidades en México, el caleño Pipe Bueno sigue siendo uno de los más pegados del género popular, por lo que puede darse el ‘lujito’ de pasar las fiestas de fin e inicio de año con los que más quiere en la ciudad de Cartagena; justamente en la última ‘farrita’ que se pegó estaba acompañado de uno de los ‘cracks’ de la Selección Colombia.

El intérprete decidió darle la bienvenida al 2026, en uno de los eventos más apetecidos de la amurallada en los últimos años, la cena de San Silvestre que se realizó en el hotel Las Américas; suceso que tuvo un cartel de lujo con Silvestre Dangond y a Yeison Jiménez resaltando en el cartel, junto al Gran Combo de Puerto Rico, Altafulla, Dekko y Criss y Ronny; ‘conciertazo’ en el que había boleterías individuales desde $1′600.000 pesos, hasta los $3,100.000; inclusopalcos para diez personas por hasta $35.625.000 pesos.

Justamente uno de estos palcos estaba ocupado por la familia del intérprete de ‘Recostada en la cama’, quien estaba acompañado por uno de sus amigos más cercanos, el lateral del Bahía de Brasil, Santiago Arias, uno de los futbolistas cafeteros que se las está guerreando para ganarse un puesto en la lista que Néstor Lorenzo llevará al Mundial de este año a realizarse en Estados unidos, Canadá y México.

Pero la celebración no se quedó allí, ya que las dos familias se juntaron para alquilar un yate para gozar del mar y recibir el año con la mejor energía, con baile y uno que otro ‘traguito’.

Este es el acuerdo que tienen Luisa Fernanda W y Pipe Bueno con las borracheras del cantante

Debido al estilo musical que canta el exjurado de ‘Yo Me Llamo’, el popular, es normal que en sus presentaciones este presente el licor, por lo que el intérprete de ‘Cupido Falló’ y su futura esposa, tienen un acuerdo respecto a la ingesta de licor.

“La verdad lo manejo con tranquilidad porque entiendo que hace parte de su trabajo y confío en él. Obvio, no te voy a negar que hay cosas que no me encantan, pero también sé quién es Pipe, y sé cómo es conmigo. Yo no estoy aquí para controlar; estoy para acompañar, y mientras todo se haga con respeto, no tengo problema. La clave está en la comunicación y en que ambos sepamos lo que nos suma y lo que no”, manifestó Luisa Fernanda en una de sus historias.