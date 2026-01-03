Tarotista dio la predicción exacta del día del bombardeo de Estados Unidos en el que se capturó a Maduro

En la madrugada de este sábado tres de enero, se presentó un fuerte bombardeo en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa; una operación de la que Donald Trump se responsabilizó totalmente. Tras esta situación, varios videos se han viralizado, más allá de los bombardeos, dentro de ellos el de una tarotista que dio el día exacto en el que se iban a dar las operaciones de las fuerzas militares estadounidenses.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país”, con estas palabras Trump dio a conocer la responsabilidad del ataque, eso sí, sin presentar pruebas verificables que respalden su afirmación. El mandatario estadounidense anunció además que ofrecerá detalles de la operación a las 11:00 de la mañana desde Mar-a-Lago, donde pasa el fin de semana.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Estados Unidos habría destruido la tumba de Hugo Chávez en bombardeo para capturar a Maduro en Venezuela

Por su parte, en ‘X’, circulan los videos de una tarotista que lleva el nombre de Soraya, quien en medio de una transmisión televisiva dio el día exacto en el que sucederían los hechos:

“Por supuesto que cae, en esta carta me sale que sale corriendo y tiene las horas contadas, definitivamente termina el Gobierno dictador de Nicolás Maduro, veo que por fin se termina. Realmente veo que va a ser de una forma bastante dura y que van a hacer bastantes muertes, porque me salió el ‘Tres de espadas’ que tiene que ver con lágrimas yy sufrimiento”, expresó Soraya.

“No va a ser fácil para Venezuela reponerse, va a ser un largo proceso, pero veo el final. Va a ser en el primer trimestre del año, tres días, tres semanas, tres meses. Me marcó un tres, él va a huir, pero va a ser capturado. No le favorecen en absoluto las cartas y se va a terminar su dictadura”, añadió.