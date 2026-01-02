Joven denunció haber sido golpeado y robado por la seguridad del show de Silvestre Dangond en Cartagena

El nombre de Silvestre Dangond está siendo tema de conversación nuevamente por cosas que van más allá de su innegable talento sobre las tarimas y frente a los micrófonos; todo esto tras la denuncia de un joven que se trepó a la tarima en un reciente concierto del guajiro en Cartagena, fanático que asegura fue agredido por el equipo de seguridad del intérprete de ‘Loco paranoico’.

Lo que sería un concierto de ensueño para un fan identificado como Juan David Vélez Marín, terminó siendo todo lo contrario, luego de presuntamente haber sido agredido luego de haberse trepado a la tarima del concierto de San Silvestre, realizado en el inicio del 2026 en el hotel Las Américas en la capital de Bolívar.

Como ya es costumbre en este hotel, para el cierre de año se realiza un gran evento, que, en esta ocasión, tuvo a Silvestre Dangond y a Yeison Jiménez resaltando en el cartel, junto al Gran Combo de Puerto Rico, Altafulla, Dekko y Criss y Ronny; ‘conciertazo’ en el que había boleterías individuales desde $1′600.000 pesos, hasta los $3,100.000; incluso palcos para diez personas por hasta $35.625.000 pesos.

En medio del show, Vélez Marín se trepó al escenario para abrazar a su ídolo, pero fue detenido inmediatamente por la seguridad, de quienes asegura, lo golpearon:

“Coloco esta denuncia pública, ya que en medio de la emoción yo me subí a la tarima para conocer a uno de mis máximos referentes de la escena vallenata. Después de eso la seguridad me saca y me llevan a un lugar aparte para golpearme y agredirme, me empujaron y me tiraron al piso”, relató el afectado.

“Además de eso me robaron, la cadena, aretes y mi cartera; y me parece impresionante que siendo mi artista favorito, nunca pensé que esto podría terminar así y que tomaran este tipo de medidas”, añadió.

Adicionalmente, según medio locales, el joven es hijo de Alba Marín, presidenta de la Cámara de Mujer; misma que dio a conocer que en el sitio no había una ambulancia para la atención de su ‘retoño’; y rechazó este tipo de actos con gran contundencia.

Cabe recordar que Dangond también generó conversación días atrás, tras suspender su presentación en la Feria de Cali, tras asegurar no haberse sentido bien. “Tengo el culito pelado, no puedo más”: expresó el artista, quien al parecer tenía problemas estomacales.