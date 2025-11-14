Jenny López reveló la triste historia detrás del ‘hijo’ que adoptó con Jhonny Rivera

El risaraldense Jhonny Rivera es uno de los más destacados artistas que tiene el género popular, cantante que tiene un largo repertorio de canciones en las que resaltan: ‘Mi decisión’, ‘El intenso’, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’ y ‘El extraño’. Más allá de lo musical, a Jhonny también lo reconocen por su vida privada, especialmente con lo relacionado con su joven prometida, mujer que recientemente reveló la triste historia detrás de la llegada de su ‘hijo’.

Ya son más de 2 años los que Rivera lleva de relación con la joven caucana Jenny López, mujera la que él le pidió matrimonio frente a 13 mil personas en el Movistar Arena de Bogotá el pasado mes de mayo; misma que hizo parte de su equipo de coristas y con quien decidió darle una nueva oportunidad al corazón tras el fin de su idilio con la madre de su hijo Andy: Luz Galeano.

Aunque aún no han llegado los hijos, Rivera y López ya tienen en su hogar a un ser al que tratan como si se tratara de un humano más; se trata de su perro Ramón del que revelaron recientemente su historia en un video que rápidamente sobrepasó las 1,8 millones de reproducciones.

En las imágenes, la pareja de cantantes reveló que este perrito fue abandonado en un pueblo de Risaralda por sus familiares; canino que, ante esta sotuación deambulaba buscando entre las personas a la familia que lo abandonó. Para su dicha, Jhonny y Jenny, decidieron adoptarlo y llevarlo a la lujosa finca del cantante en Pereira, en donde en ‘animalito’ goza de toda una vida de comodidades y mimos. Incluso, el propio Rivera ha mostrado en varios clips que el can tiene un hermoso vínculo con la señora María Mabel, madre del interprétele ‘Mejor Solito’.