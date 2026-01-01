‘Los Escachaitos’ le alegraron el Fin de Año a su ‘mamita’ al reunirle a todos sus hijos despúes de cuatro años

Dentro de las figuras más destacadas en las redes sociales en Colombia, resaltan ‘Los Escachaitos’ un grupo de jóvenes nacidos en el municipio de Jenesano, en el departamento de Boyacá, que junto a su ‘madrecita’ María Belén, le muestran a sus seguidores la vida en el camp, labor que los ha llevado a alcanzar más de 9,5 millones de seguidores en TikTok. Justamente la progenitora de estos jóvenes generó conversación al mostrar el resto de sus hijos.

El 2025, fue uno de los más bendecidos para la señora Belén, Julián, Brayan, Yonier, y Diana, ya que gracias a sus esfuerzos conjuntos lograron sacar su propia marca de productos para el cuidado personal, la cual lleva por nombre ‘Herencia by Los Escachaitos’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Fermín de ‘Los Sinvergüenzas’ de TikTok reveló la triste razón por la que ya no graba videos

Como una familia unida, decidieron celebrar estos triunfos reuniendo a todos los miembros de su núcleo para cerrar el año como se debe, algo que no pasaba desde hace cuatro calendarios; lo cual plasmaron en un video en el que María Belén, muestra al resto de sus hijos: Ernesto, Hernando, Nancy, Giovanny, y Sandra.

Las tiernas imagenes con la emoción de la mujer llegaron rápidamente a las 2,8 millones de reproducciones en la plataforma china.

“Cuando ya hay plata todos aparecen”, “¿Y el papá?“, ”No había televisión en aquellos tiempos", “Se le nota la emoción”, “Muy linda familia”, “Yo juraba que eran solo tres”, y “Todos y todas son muy guapos”, fueron algunas de las reacciones.

Esto cuesta el shampoo de cebolla de ‘Los Escachaitos’ y sus otros productos

En la página oficial de ‘Herencia by Los Escachaitos’ se encuentran publicados los precios oficiales de los primeros cuatro productos que sacaron a la venta, el primero un shampoo de cebolla y miel, por un precio de $44.900 pesos; y otro de romero, jengibre y aloe vera por el mismo valor.Por la misma línea de valores se encuentra el tratamiento enriquecedor frutal.

El producto ‘top’ y que para muchos puede representar un gasto elevado es su tónico herbal, compuesto principalmente por romero y queratina; el cual se consigue por $74.900 pesos.