¿Se le acabó el ‘sueño americano’? Brayan de ‘Los Escachaitos’ volvió a las redes tras polémica con su pareja

Dentro de la lista de creadores de contenido más queridos en Colombia se posicionan en lo más alto ‘Los Escachaitos’, una familia oriunda del municipio de Jenesano, en Boyacá, que le muestra al mundo la vida del campo, además de los saberes ancestrales de la señora María Belén, mujer que es la luz de la vida de estos hermanos. Precisamente, Brayan, el mayor de los influencers, volvió a realizar un video para sus redes, luego de una larga ausencia en las redes.

Para octubre de 2023, Brayan Galindo, se convirtió en tendencia en internet, luego de que se divulgaran unas fotografías en Facebook, en don de le veía en compañía de quien sería su pareja sentimental, el estadounidense Joe MacGlawn; hombre con el que convivió en el país del norte luego de que Galindo tomará la decisión de migrar legalmente a este territorio para estudiar.

Este asunto despertó varias críticas hacia su persona, a las cuales respondió con gran sabiduría con la frase:“A la única persona que tengo que darle explicaciones es a Dios”. Tras este asunto, el joven tomó la decisión de dar un paso al costado y de a poco perdió la constancia en sus publicaciones; pero luego de varios meses de ausencia, decidió realizar una publicación en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 760.000 seguidores, imágenes con las que trató de desmentir nuevos rumores sobre su vida:

“Hoy se cumplen cinco meses desde que no había vuelto a hacer videos y mucha gente me ha enviado mensajes preguntándome las razones por las que no había vuelto a crear contenido. (...) Uno de los motivos fue el hecho de que me hackearon la cuenta de Facebook y la de YouTube, entonces como las perdí no tenía en donde publicar. Como perdí las páginas, tome la decisión de parar; y los últimos cinco meses han sido muy bacanos y he disfrutado muchísimo”, fueron algunas de las palabras del ‘Escachaito’, en el video que acumulo rápidamente el millón de reproducciones.