¿Se puede? Madre se toma tres meses de vacaciones “de su propia hija”

Mujer prioriza su bienestar y se ausenta tres meses de la crianza de su hija

En redes sociales se volvió viral el video de una madre que anunció su decisión de tomarse tres meses de “vacaciones” de la crianza de su hija.

Puede leer: Impactante homicidio en Bogotá: joven fue asesinado frente a su esposa e hijos, familia acusa a ‘Los Satanás’

La protagonista del video se identifica como Dra. Casandra, quien, según la descripción de su perfil en la plataforma, es especialista en medicina integrativa sistémica femenina y cuenta con un máster en psiconeuroinmunotecnología. A través de sus redes sociales, la profesional comparte habitualmente consejos relacionados con el bienestar y la salud, así como reflexiones y experiencias personales sobre la maternidad.

Estas fueron las razones que llevaron a la mujer a tomar esta decisión

Aseguró sentirse agotada de cumplir a diario el rol de “transporte permanente” de su hija, afirmando que su tiempo y su cuerpo habían dejado de ser respetados.

Manifestó cansancio por la rutina constante del hogar y el desorden cotidiano, señalando que vivir esquivando juguetes afectaba su bienestar emocional.

Dijo necesitar un espacio personal, lejos de las exigencias diarias de la crianza, para reconectar consigo misma.

Explicó que buscaba un período prolongado de descanso, especialmente durante el verano, para recuperar energía.

Señaló que su principal objetivo es regular su salud mental y su sistema nervioso, priorizando su bienestar personal.

Lea también: Nuevos cargos contra alias ‘Chipi’: señalado articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Su testimonio, en el que habla abiertamente del cansancio que le provoca la rutina diaria de la crianza, ha generado revuelo y reavivado el debate sobre la salud mental materna y los límites del rol parental en la actualidad.



