Jessi Uribe cerró el año comprándose lujosa camioneta que vale más de mil millones de pesos

Jessi Uribe es uno de los máximos orgullos que tiene la ciudad de Bucaramanga, debido a las fronteras que ha sobrepasado gracias a su música; cantante que recientemente dejó atónitos a sus fans al mostrar el costoso regalo de Navidad que se dio, una camioneta que pocos en Colombia pueden tener en su garaje por el alto precio que tiene.

Tras el nacimiento de su hija Emilia, Jessi ha tenido un espacio en sus presentaciones para disfrutar de su familia, no solo de Paola Jara y su bebé, también de sus otros cuatro hijos con Sandra Barrios, que lo están visitando por estas fechas y a quienes está llenando de amor y regalos.

Que no se lo cuenten 🟢📲 >>> Paola Jara se metió la mano al drill para pagar los servicios de afamada doctora de Medellín para su hija

Como ya tienen acostumbrados a sus fans Jessi y Pao, se dan tremendos lujitos a fin de año, como lo fue el costoso piano que compraron para su sala con un valor superior a los $60 millones de pesos. Pero esto no quedó solo aquí, ya que Uribe se metió la mano al drill para añadirle un nuevo juguete a su colección de carros.

Mediante una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 7,2 millones de seguidores, el intérprete de ‘Dulce Pecado’, mostró su nueva Mercedes-Benz Clase G 580, un automotor que, en páginas especializadas sobrepasa los mil millones de pesos.

Jessi Uribe Captura Instagram: Jessi Uribe - Historia - 30/12/2025

La historia detrás del nombre de la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Tras más de un mes del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias la nacida en Apartadó dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”