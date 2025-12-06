Paola Jara se metió la mano al drill para pagar los servicios de afamada doctora de Medellín para su hija

Hace 42 años, el municipio de Apartadó, Antioquia, vio nacer a una de las máximas figuras femeninas que tiene el género popular en Colombia, Paola Jara; mujer que en los últimos días ha generado conversación por algo que va más allá de su talento frente a los micrófonos: el nacimiento de su hija Emilia. Justamente ‘Pao’ y Jessi Uribe, le han ofrecido lo mejor a su pequeña en los pequeños días de vida que lleva, dentro de esto el adquirir los costosos servicios de una reconocida pediatra.

El pasado 19 de noviembre, se convirtió en uno de los días más importantes en la vida de estos dos cantantes que unieron su vida bajo el manto del sagrado matrimonio en 2022; siendo esta la primera vez que ‘Pao’ se enfrenta a la maternidad; y la quinta ocasión que Jessi es padre, tras sus cuatro hijos con Sandra Barrios.

Paola Jara y Jessi Uribe con su embarazo (@sedicedemitv)

Precisamente ‘Emi’ tuvo recientemente su primer control médico, y por ello los artistas decidieron confiar en los servicios de una de las pediatras más reconocidas de Medellín, Sara Betancur, a quien Paola describe como “lo mejor que puede tener su hija”; profesional que ofrece servicios y asesorías en nutrición, vacunación, crecimiento, entre otros.

Paola Jara Instagram: Historias - Paola Jara - 5-12-2025

La historia detrás del nombre de la bebé de Paola Jara

Tras casi dos semanas del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias, la antioqueña dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”