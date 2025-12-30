“Castigo populista”: Hernán Orjuela criticó desde Miami el aumento del salario mínimo en Colombia

En una alocución presidencial transmitida en la noche del pasado lunes 29 de diciembre, el máximo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, dio a conocer el incremento del Salario Mínimo para 2026,presentación en la que estuvo acompañado de sus hijas y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Tras esta decisión, figuras del espectáculo como Hernán Orjuela dieron una contundente opinión en las redes.

Con una nueva fórmula, en la que se tuvo en cuenta el promedio de los miembros de la familia, calculado en 4,5 personas y que de estos miembros trabajan 1,5 personas; se dio a conocer el porcentaje, 23,7%, del ahora llamado ‘salario vital’; dejando este salario en $2′000.0000 de pesos de consolidado, sumándole el Auxilio de Transporte, puesto que el neto quedará en $1′746.000.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Álvaro Uribe se une a las críticas por aumento del salario mínimo y dice que Petro “endulza el oído de los trabajadores”

Desde la ciudad de Miami, el expresentador de ‘Sábados Felices’, decidió arremeter contra quienes apoyan estas medidas, las cuales tildó de “populista”.

“En conclusión, cada vez es más jodido ser empresario legal en Colombia. Esto no es un premio para la clase trabajadora. Es un castigo con aroma populista“, fue el sablazo de Hernán mediante la plataforma de Elon Musk.

“Opiniones desde Miami”, “Cambiemos este discurso pesimista, Cuando hay mejores ingresos, hay más tranquilidad, creatividad y ganas de construir“, ”De las cosas más duras de ser emprendedor en Colombia son su complejo y costoso sistema tributario. Ahora con esta alza demencial será mucho más complejo seguir remando para sacar adelante los proyectos", “La clase media, las medianas y pequeñas empresas son las crucificadas”, y “Plata pal’ pueblo, berrinche para el explotador, fueron algunas de las reacciones ante la publicación de Orjuela.