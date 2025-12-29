Linda Caicedo aprovechó vacaciones con el Real Madrid para gozarse la Feria de Cali con su novia

La vallecaucana Linda Caicedo, puede darse el lujo de decir que es de las cuatro figuras del balompié colombiano que ha pisado el Real Madrid, junto a Edwin Congo, Freddy Rincón y James Rodríguez. Justamente esta estrella de la casa blanca, aprovechó las vacaciones de fin de año para pegarse una ‘escapadita’ y gozar de la Feria de Cali junto a su novia.

Hoy en día, Caicedo se ha consolidado como una de las grandes referentes de la Selección Colombia, un reconocimiento que se ha ganado con esfuerzo gracias a su destacado rendimiento y a la experiencia profesional adquirida en los dos clubes más importantes de la capital vallecaucana: América de Cali y Deportivo Cali. A esto se suma su participación en Copas Mundiales de la FIFA, tanto en categorías juveniles como en la selección de mayores.

En 2023, Linda fue convocada por ‘La Casa Blanca’ para integrar sus filas. Aunque con este club aún no ha conseguido un título, su paso le ha permitido acumular importantes reconocimientos individuales, como el premio Golden Girl 2023 a la mejor jugadora de Europa y su inclusión en el once ideal del FIFPRO World 11 en 2024.

Durante todo este camino lleno de más altos que bajos, Caicedo ha estado acompañada por su fiel compañera de mil batallas, Valeria, su novia, con quien se la gozó recientemente en uno de los conciertos de la Feria de Cali realizado en el Pascual Guerrero. Por medio de varios videos se vio a la delantera cantar temas de artistas de renombre como Víctor Manuelle y Marc Anthony.

Linda Caicedo está por superar a James Rodríguez con récord en el Real Madrid

Justamente la portadora de la casaca #18 del Madrid, cierra este 2025 con varias gratificantes noticias para su carrera, como lo es la extensión de su contrato con el club hasta junio de 2031. Adicionalmente, a sus 20 años, linda logró alcanzar la cifra de los 100 partidos con la plantilla, estando a solo 25 goles de superar a James Rodríguez con 125 participaciones.