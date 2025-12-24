Murió en Bogotá una reconocida periodista que dejó un mensaje de despedida a su hija de cuatro años

Los gremios del periodismo y la televisión en América Latina lamentan la muerte de la presentadora Margiory Fiaschi, una comunicadora con una amplia trayectoria en radio y televisión, quien falleció en Bogotá tras enfrentar durante varios años serios problemas de salud.

La noticia generó una profunda conmoción no solo por su partida, sino porque se conoció que la presentadora dejó un mensaje de despedida dirigido a su hija Ana Paula, una niña de apenas cuatro años, a quien dedicó gran parte de sus últimos años de vida.

Margiory Fiaschi, nacida en Valencia, estado Carabobo, Venezuela, fue una figura reconocida por su profesionalismo, su estilo sobrio frente a las cámaras y su compromiso con el ejercicio periodístico. Inició su carrera en la radio, medio que le permitió consolidar su voz y criterio informativo, antes de dar el salto a la televisión, donde se convirtió en una de las presentadoras más respetadas de su generación.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en importantes medios de comunicación como Radio América y DAT TV, y tuvo un papel destacado en la conducción de espacios informativos en Globovisión, canal en el que su nombre se hizo ampliamente conocido en la región.

Los problemas de salud de Fiaschi comenzaron a hacerse públicos en 2023, cuando fue diagnosticada con un tumor cerebral. Esta condición le provocó convulsiones y la llevó a someterse a diversos tratamientos médicos, un proceso que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

A raíz de este diagnóstico, la presentadora decidió alejarse de la vida pública para concentrarse en su recuperación y dedicar tiempo a su familia, especialmente a su hija, quien se convirtió en su principal motor durante el proceso.

Este 21 de diciembre se confirmó su fallecimiento en Bogotá, ciudad en la que residía desde hace algún tiempo. Su partida deja un vacío en el periodismo y en quienes siguieron su carrera a lo largo de los años, recordándola como una comunicadora íntegra, comprometida y profundamente humana.

La memoria de Margiory Fiaschi permanece en su legado profesional y en el cariño de colegas, familiares y audiencias que hoy lamentan su pérdida.