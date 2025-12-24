Laura Acuña protagonizó uno de los momentos más emotivos en La danza de los millones tras premio millonario

El quinto episodio de La danza de los millones, el nuevo concurso de Caracol Televisión, dejó uno de los premios más altos entregados hasta el momento. En esta ocasión, una televidente recibió más de 48 millones de pesos, luego de la competencia entre los invitados del capítulo.

El programa enfrentó a dos equipos con perfiles muy distintos. El equipo rosa estuvo conformado por los actores Biassini Segura y Jacques Toukhmanian, mientras que el equipo azul contó con la participación de los reconocidos tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, figuras destacadas del deporte profesional colombiano.

Durante el episodio, las parejas se midieron en diferentes pruebas que pusieron a prueba su coordinación, agilidad y estrategia. Retos como el cerdo móvil, sube y baja y el golfito fueron clave para definir el dinero acumulado que posteriormente se puso en juego para el público.

Aunque el inicio de la competencia fue equilibrado, el desarrollo de las pruebas favoreció al equipo azul. Cabal y Farah lograron imponerse en la mayoría de los retos, lo que se reflejó en el acumulado final. De esta manera, el equipo ganador cerró la noche con un monto superior a los 66 millones de pesos, mientras que el equipo rosa obtuvo una cifra considerablemente menor. El premio definitivo ascendió a $66.750.000.

Una vez definido el monto, la producción realizó la llamada a la participante seleccionada siguiendo los protocolos habituales del programa. La persona contactada fue Deisy Cárdenas, residente en Bogotá y profesional del sector financiero, quien respondió correctamente la pregunta final relacionada con el deporte en el que se destacaban los integrantes del equipo ganador, asegurando así el premio.

Tras confirmarse su victoria, la ganadora compartió su historia personal. Deisy reveló que recientemente perdió el dinero que tenía destinado para la cuota inicial de un apartamento, situación que afectó los planes de vivienda de su familia. Actualmente vive con su esposo, conductor del SITP, y atraviesan un momento económico complejo.

La participante explicó que decidió inscribirse a La danza de los millones luego de conocer la convocatoria realizada por el canal poco antes del estreno del programa, aunque nunca imaginó resultar ganadora ni recibir una suma tan alta.

“Esto me llega como del cielo”, expresó entre lágrimas.

La historia de Deisy Cárdenas generó una fuerte reacción tanto en redes sociales como en el set de grabación. La presentadora Laura Acuña destacó el momento con un mensaje emotivo: “Esta es la prueba de que el de arriba no nos abandona… ya tu sueño de tener casa propia puede volver a hacerse realidad”.