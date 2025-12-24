La ‘Cucha Mechiz’, fiel hincha de Millonarios, quedó fría con pesada broma de su hijo; “me la pegó esta gono****”

Plataformas como TikTok han permitido que personas del común se vuelvan virales por mostrarse tal y cual son, es el caso de ‘Yeyo y Mechiz’, una familia que habita el sur de Bogotá; que ha mejorado sus condiciones de vida gracias a los videos virales en los que la mujer muestra su pasión por Millonarios con una peculiar manera de expresarse en la que resaltan las groserías. Justamente este par son nuevamente tendencia por una pesada broma en la que el joven le hace creer a su madre que le pegó una puñalada.

‘La Cucha’, como cariñosamente la llaman en la web, se ha ganado el cariño de casi un millón de personas en la plataforma china por su historia de superación; que la llevó a limpiar las tumbas de algunos hinchas de su amado ‘Millos’ a tener su propio local comercial.

Tiktokers 'Yeyo y Menchis'

Aunque los videoclips le han permitido lograr varios sueños, también le han sacado varias canas a ‘Mechiz’; muestra de esto fue una de sus recientes publicaciones en las que Yeyo hace uso de un cuchillo falso para fingir que lastima a su señora madre.

En las imágenes se le ve a la mujer totalmente indignada y decepcionada con su ‘retoño’, misma que cayó en el engaño por estar antojada de una galleta con chocolate. Las imágenes superaron rápidamente el millón de reproducciones y desataron una ola de jocosos comentarios.

“Le dolió más la traición”, “La IA jamás superará a Colombia”, “El dolor es mental”, “Ya había aceptado su destino”, “Y nunca soltó la galleta”, “Ni en chiste le haría eso a mi mamá”, “Vio su vida pasar en un instante”, “Ese audio tiene potencial”, “Memoria muscular”, y “La muerte es mental”, fueron algunas de las reacciones en el clip.