La canción decembrina que puso a bailar a todos los colombianos y su letra era un supuesto amarre

La Navidad en Colombia es una época que se caracteriza por estar llena de alegría, tradición y fervor religioso para muchos, mientras que para otros es una tradición para estar en familia sin el ámbito de la religión obligatoriamente. Desde principios de diciembre, las calles se iluminan con coloridas luces y los hogares se adornan con nacimientos y árboles de Navidad.

La música es uno de los factores más importantes, pues es tradición escuchar a determinados artistas que evocan nostalgia por las épocas que le recuerdan a muchos. Desde los villancicos tradicionales que acompañan las novenas hasta las canciones populares de artistas colombianos. Los géneros musicales van desde la música tropical, la salsa, el vallenato y por supuesto el conocido ‘chucu chucu’,cada uno aportando su propio toque festivo.

Uno de sus representantes era Gustavo de Jesús Quintero Morales, conocido popularmente como“El Loco” Quintero, un icónico cantautor y showman que dejó una huella imborrable en la música tropical colombiana.Nacido en Rionegro, Antioquia, “El Loco” Quintero se destacó no solo por su talento vocal sino también por su inigualable carisma y su “locura” natural en el escenario, que lo convirtió en un referente de la alegría y la parranda.

Fue una figura central en agrupaciones emblemáticas como Los Teen-Agers, Los Hispanos, y especialmente con Los Graduados, con quienes popularizó innumerables éxitos bailables que son indispensables en las festividades de fin de año en Colombia, consolidándose como el “rey de la parranda decembrina”. Canciones como “La Cinta Verde”, “Juanito Preguntón”, “La Pelea del Siglo” y “Fantasia Nocturna” forman parte del acervo cultural del país.

La canción decembrina que tiene como letra un supuesto amarre

Se trata de “La Cinta Verde”, que aunque la versión más famosa es la de El Loco Quintero, la canción original es una composición de 1954, creada por autores como Adrián Lovato, Mike José Vázquez Vigo, y Julio Pollero.

La versión icónica fue grabada cuando El Loco era el vocalista de la agrupación Los Teen-Agers, en los estudios de Codiscos hacia 1961. En cuanto al significado de la letra, se ha especulado que es un amarre, por algunas de sus estrofas, en la que se narra un pacto de amor y esperanza.

El lazo o cinta de color verde, atado al balcón que menciona, representa la esperanza de que el amor sea correspondido. El enamorado le pide a la mujer que se la ponga “prendida a tu pelo mañana en la plaza”. También se menciona el gesto de colocar una flor o rosa, generalmente en el pecho, para simbolizar el amor o el corazón. No obstante, en redes sociales surgió la teoría de que estas palabras eran un tipo de hechizo de brujería o un amarre.